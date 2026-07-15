Истинският Роби пред Студио Actualno: Историята зад най-личните му песни (ВИДЕО)

Любимият на българската публика музикален изпълнител Роби пусна официално видео към песента си "Да", част от най-новия му албум "Следа", който изпълнителят издаде миналия месец.

Във видеото виждаме кадри от официалния сватбен ден на младия певец и неговата любима Пламена, акомпанирани от емоционален текст и завладяваща мелодия. Сватбата се е състояла година по-рано, а песента е написана впоследствие като своеобразен разказ за този специален ден. Макар първоначално да не е планирал тя да получи видеоклип, след като я слуша отново, Роби осъзнава, че историята ѝ заслужава да бъде разказана и визуално.

Новият албум на Роби "Следа" включва 12 песни, 10 от които напълно нови и неиздавани досега, и разкрива личната страна на артиста - с модерно поп звучене, етно елементи, романтични балади и съкровени истории.

Особено място в него заема последната песен, чието име носи и самият албум. "Следа" е балада, която първоначално изобщо не е била предназначена за публика. Изпълнителят разказва, че дълго време се е колебаел както за името на албума, така и дали тази композиция изобщо да бъде включена в него.

"По време на една сесия обсъждахме с моя терапевт защо правя музика, коя е песента, която най-много ми харесва. И се сетих за един момент, в който ми беше препоръчал да направя песен, която никой никога няма да чуе. Затворих се в студиото и направих тази песен за няколко часа. Това беше най-терапевтичното преживяване, което съм имал", разказа Роби в предаването "Студио Actualno".

В текста на "Следа" Роби разкрива, че както обича живота си, така го и мрази. Пред камерите на Actualno той разкри, че този ред е отражение на дългогодишната му вътрешна борба със самия себе си.

Той призна, че все още се учи да се приема и да се обича. В продължение на години се е чувствал несигурен и е гледал на живота по-скоро песимистично. Певецът сподели, че е имало период, в който е изпитвал силно недоволство от собствения си живот. Парадоксално обаче колкото повече е изпитвал омраза към живота, толкова по-силно е усещал и любовта към него. За себе си казва, че е човек на крайностите - когато обича, го прави изключително силно, а когато мрази, чувството е също толкова интензивно. Понякога тази негативна емоция е била насочена и към самия него.

Повече за новия албум и предстоящите участия - вижте в интервюто с водещ Александра Йошева.