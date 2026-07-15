Роналдо даде съвет на Неймар относно оттеглянето му от националния отбор на Бразилия

Бразилската легенда Роналдо Назарио отправи публично послание към Неймар, призовавайки нападателя да не се прибързва с оттеглянето си от националния отбор след разочароващото отпадане от Мондиала в Северна Америка. Звездата на "селесао" намекна, че международната му кариера е приключила. Легендарният нападател обаче настоява 34-годишния играч да си вземе малко време за размисъл, преди да вземе окончателно решение.

Феномена помоли Неймар да премисли решението си

Бразилия отпадна от Норвегия в 1/8-финалния етап, а Неймар не можа да сдържи сълзите си, че за пореден път не е успял да върне световната титла в Рио де Жанейро. След последния съдийски сигнал той застана пред медиите и заяви, че всичко е приключило, давайки ясен знак, че повече няма да облече емблематичната жълта фланелка. Роналдо обаче се намеси, за да даде съвет на 34-годишния играч, като настоя, че в разгара на разочарованието от отпадането от турнира не е подходящ момент за вземане на решения, които ще променят живота му.

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"Не изисквай нищо от себе си и не вземай никакви решения сега, няма нужда от това. Никой не трябва да решава нищо точно сега", каза Роналдо в интервю за "Rede Ronaldo" и "TNT Sports Brasil", надявайки се да даде на плеймейкъра пространство да преодолее разочарованието от турнира. Роналдо подчерта огромното физическо усилие, което Неймар положи, само за да присъства в Северна Америка. Нападателят се бореше с контузия от дълго време, но все пак успя да запише игрово време на американска земя: "Не бива да забравяме, че излиза от период на две години с тежка контузия. Той дойде като жертва за това Световно първенство. Ще възвърне ритъма си. Ще изиграе 10, 15 мача подред. Ще започне отново да бележи голове, ще възвърне самочувствието си."

"Анчелоти може да го върне в националния отбор"

Победителят от Световното първенство през 2002 г. вярва, че ако Неймар успее да поддържа физическата си форма, той ще остане ключов играч за отбора на Карло Анчелоти. Роналдо очаква състезателният му дух да се завърне, веднага щом клубният сезон бъде възобновен и физическите последици от последните му контузии отшумят: "Скоро той отново ще бъде мотивиран и кой знае, може би Анчелоти ще го разгледа като вариант за бразилския национален отбор." Той също така подчерта, че талантът му никога не е бил под въпрос. Сега, след като Роналдо се присъедини със своя авторитетен глас към онези, които го молят да остане, вратата за сензационно обръщане на 180 градуса остава широко отворена.

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