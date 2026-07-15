Кабинетът "Радев":

Министърът на отбраната на Украйна напуска поста: Кой ще го наследи?

15 юли 2026, 23:11 часа 327 прочитания 0 коментара
Снимка: t.me/V_Zelenskiy_official
Министърът на отбраната на Украйна напуска поста: Кой ще го наследи?

Михайло Федоров потвърди, че напуска поста си на министър на отбраната на Украйна. Решението му идва, след като по-рано Зеленски обясни смяната на Федоров с това, че той е провалил реформата на Централната военна комисия, а също така е имал разногласия с главнокомандващия Олександър Сирски. Предполага се, че на поста на министър на отбраната на Украйна ще бъде назначен Игор Клименко, който в момента е министър на вътрешните работи на Украйна.

Още: Оставки в Украйна: Зеленски с новини за правителството

Както пише „Украинская правда“, като се позовава на източници в партията на Зеленски „Слуга на народа“, Михайло Федоров остава в екипа на украинския президент. С какво ще се занимава, обаче, ще стане ясно по-късно.

Още: Зеленски: На Украйна й даваха 72 часа, но тя изтърпя 12 години руска агресия

Освен това, по време на съвместна пресконференция с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, пристигнала в Киев, Зеленски съобщи, че шефът на компанията „Нафтогаз Украйна“ Сергей Корецки трябва да бъде назначен за нов министър-председател на страната след оставката на Юлия Свириденко. „Ако навлизаме в зимата, трябва да се подготвим. Отдавна се подготвяме, но приоритетите са ясни — подготовка за зимата. Ето защо Сергей Корецки, след всички консултации, със сигурност е най-подготвеният човек за поста министър-председател на Украйна“, каза Володимир Зеленски.

Още: Русия изтегля ПВО-то си от Арктика, за да опази рафинериите си

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
министър на отбраната Володимир Зеленски война Украйна Михайло Федоров Юлия Свириденко
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес