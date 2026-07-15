Министърът на отбраната на Украйна напуска поста: Кой ще го наследи?

Михайло Федоров потвърди, че напуска поста си на министър на отбраната на Украйна. Решението му идва, след като по-рано Зеленски обясни смяната на Федоров с това, че той е провалил реформата на Централната военна комисия, а също така е имал разногласия с главнокомандващия Олександър Сирски. Предполага се, че на поста на министър на отбраната на Украйна ще бъде назначен Игор Клименко, който в момента е министър на вътрешните работи на Украйна.

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Както пише „Украинская правда“, като се позовава на източници в партията на Зеленски „Слуга на народа“, Михайло Федоров остава в екипа на украинския президент. С какво ще се занимава, обаче, ще стане ясно по-късно.

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Освен това, по време на съвместна пресконференция с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, пристигнала в Киев, Зеленски съобщи, че шефът на компанията „Нафтогаз Украйна“ Сергей Корецки трябва да бъде назначен за нов министър-председател на страната след оставката на Юлия Свириденко. „Ако навлизаме в зимата, трябва да се подготвим. Отдавна се подготвяме, но приоритетите са ясни — подготовка за зимата. Ето защо Сергей Корецки, след всички консултации, със сигурност е най-подготвеният човек за поста министър-председател на Украйна“, каза Володимир Зеленски.

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