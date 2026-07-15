“Диагноза България“ - малко ред в здравната бъркотия: Говорят Мартин Атанасов и Пламен Петров (ВИДЕО)

Как работи платформата “Диагноза България“ и за какво би могла да служи. Това обясниха в предаването Студио Actualno нейните създатели Мартин Атанасов и Пламен Петров. “Диагноза България“ е платформа, която показва аномалиите в българското здравеопазване през 2025 г., които са на стойност над половин милиард лева. Това е вторият проект на 19-годишния Мартин Атанасов. Първият, припомняме, е “Черна писта“, който показа катастрофите в България за период от 4 години. Ето какво каза Мартин Атанасов: “Това, което направи “Диагноза България“ е да използва технологиите на 21 век, да използва възможностите, които те позволяват, да направи едни данни четими и да направи една тема вече отворена.“ Още: "Аномалии в здравеопазването": Говори Мартин Атанасов от "Диагноза с България"

Как да помогне на здравеопазването

Пламен Петров: “Първо отново искам все пак да вметна, че реално това е един статистически инструмент за идентифициране на данни, в които потенциално има възможност за злоупотреба и неефективност. А доказването на нещо такова вече действително изисква детайлно разследване, за да не спекулираме върху самите данни. Ние не можем да твърдим в момента, че е нещо повече. Дори според мен най-конструктивно би било здравно министерство, институциите, които отговарят за това да помислят как това нещо може да помогне на здравеопазването ни.“ Проектът има вече над половин милион реални посещения. Още: "Този няма да стъпи в bTV": Атака срещу телевизията след отменено участие на разкрилия нови схеми Мартин Атанасов

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Мартин Атанасов:“Със сигурност проектът има голяма видимост. И аз се надявам да е прост пример от една страна какво ни липсва в здравеопазването, какви са ни дефицитите. От друга страна обаче как това може да се приложи като метод в много други сектори. Не от граждани, които решават и го правят като мен, а от институциите, на много по-ниски разходи, отколкото се дава назад във времето за електпонно управление там са изсипвани милиони и милиарди. “Диагноза България“ е просто пример как данните, които ги има, могат да покажат проблемите.

Сигналите вече са десетки

Има десетки сигнали вече, те са напълно криптирани, могат да са анонимни, могат и да не са. И са много полезни. Още: Лекарство за 35 000 лв. срещу същия продукт за под 17 000: Аномалии в здравната система Дал съм ги на разследващи журналисти, институциите също проявиха интерес, тези, които засягат тяхната дейност, ще им бъдат предоставени. И второто важно нещо, което има платформата, освен проблемите на здравеопазването, има една страница какво можем да направим.“

Създателите се надяват поне над половината хора от тези над половин милион, които са посетили платформата, да са влезли на тази страница. Вътре се описва как ние, като пациенти, сме най-добрият контрольор за тези неща. Ако не позволяваме с наше участие да се източва касата, това ще реши много от проблемите. Мартин Атанасов даде фрапиращи примери за източване на НЗОК. Какви, ще научите от видеоматериала. Още: Странна статистика в "Пирогов": Над 4100 случая на необичайна полова диагноза