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След атака с украински дрон: Загина главният инженер на Запорожката АЕЦ

16 юли 2026, 0:27 часа 506 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След атака с украински дрон: Загина главният инженер на Запорожката АЕЦ

Главният инженер на окупираната от Русия Запорожка АЕЦ Александър Яковлев е загинал в резултат на удар от украински дрон. Това заяви шефът на „Росатом“ Алексей Лихачев.

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Самият Яковлев е роден в Украйна и е работил в атомната централа до нейната окупация. След превземането на Запорожката АЕЦ и Енергодар той подписа договор с „Росатом“ и получи паспорт на гражданин на Руската федерация. По-късно стана ясно, че заедно с Яковлев е загинал и неговият шофьор.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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