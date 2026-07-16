След атака с украински дрон: Загина главният инженер на Запорожката АЕЦ

Главният инженер на окупираната от Русия Запорожка АЕЦ Александър Яковлев е загинал в резултат на удар от украински дрон. Това заяви шефът на „Росатом“ Алексей Лихачев.

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Самият Яковлев е роден в Украйна и е работил в атомната централа до нейната окупация. След превземането на Запорожката АЕЦ и Енергодар той подписа договор с „Росатом“ и получи паспорт на гражданин на Руската федерация. По-късно стана ясно, че заедно с Яковлев е загинал и неговият шофьор.

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