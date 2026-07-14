Иван Христанов: Демерджиев ще го сготвят заради полети гейт (ВИДЕО)

Демерджиев ще го сготвят заради тези полети на Пеевски до Дубай. Това каза в предаването Студио Actualno бившият заместник-министър на земеделието в правителството на Кирил Петков, служебен министър на земеделието в правителството на Андрей Гюров, депутат в две народни събрания от ПП-ДБ и лидер на партия “Единение“ Иван Христанов. Той коментира изнесената от вътрешния министър Иван Демердижев информация за скъпи чартърни полети на лидера на ДПС и депутат Делян Пеевски до Дубай и хипотезата, че в поне един от които го е придружавала конституционният съдия Десислава Атанасова: “Казвам това, че Демерджиев, когото аз познавам отдавна и съм работил с него, това е човек с високо уважение в демократичната общност. Още: Публична тайна е колко пари от КТБ са изнесени през ВИП-а на летището. Цялото задкулисие се е втурнало да спасява Пеевски

Солови акции

Адвокат, който беше канен от инициатива “Правосъдие за всеки “ да говори на протестите по повод съдебната система, в момента прави едни солови акции, в които не е подкрепен.“

Защо мислите, че не е подкрепен, заради мълчанието на Румен Радев ли?

“Човекът на Таки, ваши колеги, разследващи медии, Бърд, свързаха Пламен Абровски с Таки. В момента, в който той беше номиниран за министър. Той има множество съвместни пресконференции с премиера Радев. Т. е. ние виждаме активно легитимиране на Абровски. Още: Пренасян ли е кеш в частните полети? Журналисти: Има съмнения, но няма доказателства Значи ние виждаме активно легитимиране на Абровски и тотално делегитимиране на вътрешния министър.

Снимка БГНЕС

Радев няма нито една, нито една изява с вътрешния министър. И аз съм абсолютно сигурен, споделям го публично това нещо, аз съм абсолютно сигурен, че паразитите в този кабинет, които са мнозинството от министрите, ще направят всичко възможно Демерджиев да бъде сготвен.

Да го отстраним, стана голям скандал

Да бъде сготвен, да бъде унижен и най-накрая да излязат с: “Ами ние трябва да го отстраним, защото то стана голям скандал.“ Още: "Екселска таблица с невярно съдържание": Десислава Атанасова за справката за пътуванията й Между другото, нали трябва да си дадем сметка, че и за самите записи, че конституционният съдия, избрана от сглобката ГЕРБ – ПП-ДБ и ДПС за такъв, Десислава Атанасова, тя все още не е сигурно, че е пътувала с Пеевски. Защото едните вадят едни данни, тя си пуска снимки с Томислав Дончев и с някакъв друг човек от Истанбул в същото време. Аз изобщо не искам да чувам хипотезата, че именно това е сготвянето на Иван Демерджиев, което може да бъде осъществено само като активно мероприятие.“

Иван Христанов твърди, че олигарси като Христо Ковачки се чувстват прекрасно с новата власт. Лидерът на партия “Единение“ каза още, че има готовност да се кандидатира за президент на изборите в края на годината. Още: Разследват ли Пеевски сега: Как да разберем - обяснява адв. Александър Кашъмов (ВИДЕО)

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