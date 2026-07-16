Големият финал на Мондиал 2026 е ясен! Най-добрите отбори от Европа и Южна Америка ще спорят за титлата

Ясен е големият финал на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада! В мач за трофея на американска земя ще излязат отборите на Испания и Аржентина. Двубоят ще се изиграе на 19 юли, неделя, на стадион "Ню Йорк/Ню Джърси", по-известен като "МетЛайф Стейдиъм". Началото на решителния сблъсък е насрочено за 22:00 часа българско време. Ако нямате възможност да гледате мача, то ще можете да проследите неговия развой НА ЖИВО в спортната секция на Actualno.com!

Испания - Аржентина е големият финал на Мондиал 2026

Испания си осигури място на финала, след като срази смятания за основен фаворит за титлата отбор на Франция. Иберийците категорично надиграха своя съперник и победиха с 2:0 в първия 1/2-финал на турнира. Микел Оярсабал откри за "Ла Фурия Роха" от дузпа, а Педро Поро сложи точка на спора през втората част. Звездната френска атака, състояща се от Килиан Мбапе, Майкъл Олисе, Дезире Дуе и Усмен Дембеле, бе напълно отразена от испанската защита. Струва си да се отбележи, че отборът на Луис де ла Фуенте е допуснал само две попадения от началото на надпреварата.

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Ден по-късно Аржентина се изправи срещу Англия във втория 1/2-финал. "Трите лъва" се възползваха по-добре от възможностите си и първи стигнаха до гол чрез Антъни Гордън. Това напълно преобрази отбора на Лионел Скалони, който се понесе в атака и не спря, докато не постигне желания резултат. В 86-а минута Енцо Фернандес отбеляза изравнителното попадение, а само 7 минути по-късно Лаутаро Мартинес шокира цяла Англия, реализирайки за 2:1. Така действащият световен шампион ще се опита да защити титлата си срещу европейския първенец.

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