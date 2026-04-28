Бруно Фернандеш настигна Кристиано Роналдо и е на крачка от историческо постижение

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш официално циментира статута си на легенда на "Олд Трафорд", след като изравни едно от ключовите постижения на своя сънародник Кристиано Роналдо. При победата с 2:1 над Брентфорд в 34-ия кръг на Висшата лига, португалецът достигна котата от 140 директни участия в голове (съчетание от попадения и асистенции).

Статистиката е впечатляваща: Бруно вече има 70 гола и 70 асистенции в елита на Англия, което го поставя на едно ниво с Роналдо, чийто актив е 103 гола и 37 асистенции. Макар двамата да имат различен стил на игра, влиянието на Фернандеш върху креативността на "червените дяволи" е безспорно - той е играчът, през който минава почти всяка атака на тима.

На 31 години Бруно изживява един от най-силните си периоди. Асистенцията му срещу "пчеличките" бе неговата 19-а за сезона във Висшата лига. Това го поставя само на една крачка от вечния рекорд за най-много голови подавания в рамките на една кампания в Премиършип - постижение, което в момента се държи съвместно от Тиери Анри и Кевин Де Бройне.

През този сезон Манчестър Юнайтед премина през серия от възходи и падения, борейки се за място в Топ 4. На фона на колебливата форма на част от нападателите, Бруно Фернандеш остава константата в състава. Неговата лидерска роля е ключова в решаващата фаза на първенството, където Юнайтед се нуждае от всяка точка, за да си осигури участие в Шампионската лига. С оставащи мачове до края, въпросът не е дали, а кога капитанът ще пренапише историята на английския футбол.

