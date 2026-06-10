Без отстъпки за българското малцинство в Сърбия: Доза оптимизъм за общностите в чужбина (ВИДЕО)

"Не съм чул какво са казали в Сърбия, кой, какво е казал по наш адрес, но от премиера Радев не може да се очаква нищо, което да засегне или да не защити интересите на българското малцинство във всяка една от държавите, в които има такова", коментира пред Actualno.com заместник-председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" и член на външна комисия в 52-ото Народно събрание Слави Василев в отговор на въпрос дали България би направила отстъпки за българското малцинство в Сърбия.

Поводът за въпроса е публикация на сръбската медия "НИН" малко след победата на "Прогресивна България", в които се цитират сръбски анализатори, които очакват от новия български министър-председател да бъде по-гъвкав по отношение на българското малцинство в Сърбия. ОЩЕ: От „Сръбски свят“ до вето: Сърбия очаква от Радев да е по-гъвкав за българското малцинство

Доза оптимизъм да българските общности

Слави Василев отговори и на въпрос дали се очаква промяна в политиката на държавата в тази сфера, Василев отговори: "Ако има някаква промяна, то ще е в подкрепа за засилване на подкрепата, която българските съграждани получават от правителството". ОЩЕ: Македонците ревнуват Вучич: Прегръща Радев (СНИМКИ)

Как България помага на общностите в чужбина?

Не може да се твърди, че България изобщо не финансира своите общности в чужбина, но през 2026 г. няма редовен бюджет, което означава, че се запазват досегашните нива на целево финансиране, каквито бяха през 2025 г.

Средствата за политика в областта на подкрепата за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница тогава е в размер на близо 1.5 млн. лв., или 766 хил. евро.

България финансира от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството наобразованието и науката обучението по учебните предмети български език и литература, история и цивилизации и география и икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на България.

В бюджета за 2025 г., съответно и за бюджета за настоящата година са включени средства в размер на 1,2 млн. лв., или малко над 632 хил. евро за осигуряване дейността на новооткритото поделение на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в гр. Тараклия, Република Молдова.

Междувременно в – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа парите са 946,6 хил. лв., или 483 988,90 евро.

За българските православни общини в чужбина средствата са в размер на 919, 5 хил. лв, или 470 132,89 евро.

Какво прави Хърватия за хърватите, но и за българите?

За контраст Хърватия от началото на мандата на Андрей Пленкович е отделила 820 милиона евро в реализирането на множество проекти в страни, където живеят хървати извън Хърватия.

От началото на мандата си хърватското правителство значително е увеличило инвестициите за хървати извън Хърватия, така че общите отпуснати средства преди десет години са възлизали на 16 милиона евро годишно, а тази година те възлизат на 203 милиона евро, става ясно от съобщение на хърватското правителство.

Реализираните проекти включват изграждането на Хърватския национален театър в Мостар, продължаващата подкрепа за Университета в Мостар и Университетската клинична болница, както и подкрепата за медиите, използвани от хърватите в Босна и Херцеговина, изграждането на Хърватския дом в Суботица и изграждането на серия домове във Войводина, които ще позволят оцеляването и укрепването на идентичността на хърватите в Сърбия.

Междувременно по информация на българската общност в Хърватия - хърватската държава финансира и дейности на нашите сънародници там."Всичките разноски на българската общност, което има през годината, се поемат от държавния бюджет на Хърватия", поясни в Студио Actualno Балкани Рашко Иванов, председател на Националната общност на българите в Хърватия. ОЩЕ: Инерцията в Хърватия срещу България: Рашко Иванов в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

От „Сръбски свят“ до вето: Сърбия очаква от Радев да е по-гъвкав за българското малцинство