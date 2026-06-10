Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Без отстъпки за българското малцинство в Сърбия: Доза оптимизъм за общностите в чужбина (ВИДЕО)

10 юни 2026, 13:20 часа 745 прочитания 0 коментара
Деница Китанова
Деница Китанова
Снимка: Инстаграм профил на Александър Вучич
Без отстъпки за българското малцинство в Сърбия: Доза оптимизъм за общностите в чужбина (ВИДЕО)

"Не съм чул какво са казали в Сърбия, кой, какво е казал по наш адрес, но от премиера Радев не може да се очаква нищо, което да засегне или да не защити интересите на българското малцинство във всяка една от държавите, в които има такова", коментира пред Actualno.com заместник-председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" и член на външна комисия в 52-ото Народно събрание Слави Василев в отговор на въпрос дали България би направила отстъпки за българското малцинство в Сърбия.

Поводът за въпроса е публикация на сръбската медия "НИН" малко след победата на "Прогресивна България", в които се цитират сръбски анализатори, които очакват от новия български министър-председател да бъде по-гъвкав по отношение на българското малцинство в Сърбия. ОЩЕ: От „Сръбски свят“ до вето: Сърбия очаква от Радев да е по-гъвкав за българското малцинство

Доза оптимизъм да българските общности

Слави Василев отговори и на въпрос дали се очаква промяна в политиката на държавата в тази сфера, Василев отговори: "Ако има някаква промяна, то ще е в подкрепа за засилване на подкрепата, която българските съграждани получават от правителството". ОЩЕ: Македонците ревнуват Вучич: Прегръща Радев (СНИМКИ)

Как България помага на общностите в чужбина?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Не може да се твърди, че България изобщо не финансира своите общности в чужбина, но през 2026 г. няма редовен бюджет, което означава, че се запазват досегашните нива на целево финансиране, каквито бяха през 2025 г.

Средствата за политика в областта на подкрепата за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница тогава е в размер на близо 1.5 млн. лв., или 766 хил. евро.

България финансира от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството наобразованието и науката обучението по учебните предмети български език и литература, история и цивилизации и география и икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на България.

В бюджета за 2025 г., съответно и за бюджета за настоящата година са включени средства в размер на 1,2 млн. лв., или малко над 632 хил. евро за осигуряване дейността на новооткритото поделение на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в гр. Тараклия, Република Молдова.

Междувременно в – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа парите са 946,6 хил. лв., или 483 988,90 евро.

За българските православни общини в чужбина средствата са в размер на 919, 5 хил. лв, или 470 132,89 евро.

Какво прави Хърватия за хърватите, но и за българите?

За контраст Хърватия от началото на мандата на Андрей Пленкович е отделила 820 милиона евро в реализирането на множество проекти в страни, където живеят хървати извън Хърватия.

От началото на мандата си хърватското правителство значително е увеличило инвестициите за хървати извън Хърватия, така че общите отпуснати средства преди десет години са възлизали на 16 милиона евро годишно, а тази година те възлизат на 203 милиона евро, става ясно от съобщение на хърватското правителство.

Реализираните проекти включват изграждането на Хърватския национален театър в Мостар, продължаващата подкрепа за Университета в Мостар и Университетската клинична болница, както и подкрепата за медиите, използвани от хърватите в Босна и Херцеговина, изграждането на Хърватския дом в Суботица и изграждането на серия домове във Войводина, които ще позволят оцеляването и укрепването на идентичността на хърватите в Сърбия.

Междувременно по информация на българската общност в Хърватия - хърватската държава финансира и дейности на нашите сънародници там."Всичките разноски на българската общност, което има през годината, се поемат от държавния бюджет на Хърватия", поясни в Студио Actualno Балкани Рашко Иванов, председател на Националната общност на българите в Хърватия. ОЩЕ: Инерцията в Хърватия срещу България: Рашко Иванов в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

От „Сръбски свят“ до вето: Сърбия очаква от Радев да е по-гъвкав за българското малцинство

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Сърбия чужбина българско малцинство Слави Василев авторски Прогресивна България 52 Народно събрание кабинетът Радев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес