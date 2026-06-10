Рокада: Кабинетът сменя шефа на НАП, разузнаването остава със същия директор

Правителството назначи нов ръководител на Националната агенция за приходите и одобри втори мандат за настоящия шеф на Държавна агенция "Разузнаване". Това става ясно от решенията на кабинета след края на заседанието в сряда.

Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание на Република България да избере Антоан Любомиров Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване" за срок 5 години считано от 17 юни 2026 г. На практика той и досега изпълняваше задълженията си на същия пост от 2021 г. насам, а неговия 5-годишен мандат изтича именно на 17 юни.

До миналата година председателят на разузнаването се назначаваше по предложение на Министерския съвет и с указ на президента. След промените в закона процедурата вече предвижда назначаването да става по предложение на правителството и с решение на Народното събрание.

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Приходната агенция

Сегашният изпълнителен директор на НАП Милена Кръстанова, която беше назначена на поста от служебния кабинет на Андрей Гюров, приключва с управлението на приходната агенция и е подала оставка, става ясно от прессъобщение на правителството. По предложение на министъра на финансите Министерският съвет назначи Борис Михайлов за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП).

Борис Михайлов веднъж вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП в периода от 5 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. Има завършени две магистратури - по икономика в Университета по национално и световно стопанство и по право, курс по мениджмънт в САЩ, както и квалификационни курсове в България в областта на приватизацията и приватизационните фондове, стоковите, фондовите и валутните борси.

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Бил е ревизор в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация, собственик и управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото. Бил е над 10 години адвокат по данъчно и наказателно право. От 10 юни 2021 г. до 4 март 2022 г. е бил изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“.