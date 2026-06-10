Военният министър не отрече разногласия с външния министър за Украйна (ВИДЕО)

"Няма как да коментирам дали има противоречие с МВнР. Днес министър-председателят потвърди моите думи, че няма да бъде предоставено повече от складовете на Българската армия", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред медиите в парламента в отговор на въпрос дали има противоречие между него и министъра на външните работи относно решението му Българската армия да спре да предоставя оръжия за Украйна.

Припомняме, че такива съмнения се появиха сред партиите в парламента поради разминаването в изказванията на външно министерство и на министъра на отбраната.

На чия страна е България - на Европа или на Путин?

Министърът смята, че подобни интерпретации на решението му са неуместни.

"Прогресивна България" още в предизборната кампания заяви, че България остава надежден член на НАТО и ЕС. Това не означава, че ние не трябва да имаме собствено мнение. Това собствено мнение е, че няма да предоставяме въоръжение от складовете на Българската армия. За да предоставяме повече, то трябва да е излишно. Ние към момента не разполагаме с такова излишно количество", заяви още министърът.

По-късно пред комисията по отбрана министърът на отбраната заяви, че от 8 май 2026 г. самата украинска държава не е искала предоставяне на оръжия от България.

Той също така не вижда никакви причини за тревога.

Какво е изнесено за Украйна?

Министърът не потвърди информацията за 98% от военнопромишления комплекс, а 2% от Българската армия. Министърът уточни само, че към момента са предосатвени 13 пакета на Украйна.

Той уточни, че Българската армия досега е предоставяла директно оръжията за украинската страна. ОЩЕ: Потвърдено: Не спираме всички оръжия за Украйна