Часове преди първия сблъсък: Карло Анчелоти изненада с признание за страх в лагера на Бразилия

Бразилският селекционер Карло Анчелоти сподели предизвикателствата, пред които трябва да се изправи “Селесао”, за да спечели своята шеста световна титла. Италианецът е приел философията, че страхът е необходимото зло в човешкия живот. Той има шанса да се превърне в първия треньор, триумфирал на Мондиал начело на чужд национален отбор.

Италианският специалист обяви основните принципи, с които Бразилия ще атакува шестата си световна титла

„Това е ново и специално преживяване. Отговорност и чест е да представяш футболната страна. Най-титулуваният отбор в света. Искам да се насладя на този момент с радост и щастие, защото това е много красив момент в моята история“.

„Повтарям - страхът е нещо важно в живота. Ако не се страхуваш, лъвът ти прилича на котка. Страхът е важен, за да спасява животи. Винаги трябва да си притеснен, за да може отборът ти да изиграе страхотен мач. Но аз съм и оптимист по природа. Вярвам, че сме готови да направим голям мач утре и да завършим едно страхотно Световно първенство“.

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„Идеята е да бъдем силни, когато имаме топката. Когато я нямаме, трябва да сме компактни, защото всички съперници, също като Мароко, имат качество и могат да създадат проблеми, ако не си подготвен за мача“, сподели Анчелоти за основните принципи, върху които иска да изгради играта на Бразилия.

„Убедени сме, че можем да се състезаваме с всеки. Разполагаме с качество и опит. Имаме отбор, който ни дава увереността, необходима за това“, добави специалистът.

„Той работи усилено, за да се възстанови възможно най-бързо. Надяваме се, че ще може да се върне към пълноценни тренировки следващата седмица“, каза Анчелоти относно състоянието на Неймар преди откриващия мач на тима.

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