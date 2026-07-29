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Партията на Путин последна в изборите за Думата: Перипетии в онлайн анкета на "Комерсант"

29 юли 2026, 9:36 часа 223 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Партията на Путин последна в изборите за Думата: Перипетии в онлайн анкета на "Комерсант"

"Единна Русия" т.е. партията на руския диктатор Владимир Путин ще завърши последна на изборите за долната камара на руския парламент - Думата, които ще се проведат на 20 септември, 2026 година. Това сочат резултати от онлайн анкета на популярния руски бизнес ежедневник "Комерсант" - само че, разбира се, Дяволът е в детайлите.

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Анкетата беше пусната в канала на изданието в Телеграм и 29% от гласовете сочеха, че "Единна Русия" остава последна. Телеграм каналът "ChTD" акцентира върху междинните резултати от анкетата сутринта на 29 юли, наричайки ги "единственият честен вот в Русия".

Моментално обаче е последвала реакция - руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA посочва, че до вчера вечерта резултатите от гласуването са се променили драстично. В резултат Комунистическата партия "иззе лидерството" от "Единна Русия" - от 3% смятащи, че тя ще е последна, на 35%. Вече "само" 20% от анкетираните смятат, че "Единна Русия" ще завърши последна на есенните избори.

Залогът на изборите през септември е 450 депутатски места. Вече ще гласуват и хора от окупираните от руската армия украински земи, под общото и непризнато от международната общност название "Новорусия" - Още: На фона на пъкъла в Туапсе Путин се сети, че и изборите в Русия може да станат ад (ОБЗОР - ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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