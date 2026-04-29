Диего Симеоне подхвана Арсенал отрано: Чоло с психоатаки по слабото място на "артилеристите"

Дългогодишният треньор на Атлетико Мадрид Диего Симеоне започна с познатите си номера преди важните мачове на "дюшекчиите". Той е пословичен с изказванията си тип психоатака срещу противника на пресконференциите. За Атлетико Мадрид предстои най-важната среща до този момент през сезона - 1/2-финал от Шампионска лига срещу Арсенал. Чоло веднага се хвана за един от недостатъците на "артилеристите" - недостатъчната ефективност в нападение.

Виктор Гьокереш не покрива стандартите на Арсенал

На пресконференция преди сблъсъка Симеоне говори за интереса на европейските гиганти към нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. През миналия сезон Арсенал имаше нужда от типичен централен нападател. От началото на настоящата кампания те разполагат с Виктор Гьокереш, но неговата форма не отговаря на стандартите, които "артилеристите" сами си зададоха през послендите години. От началото на сезона той е отбелязал 18 гола в 48 мача, а в последните 5 мача на Арсенал във Висшата лига той е записал повече от 60 минути само в 1.

Диего Симеоне: "Той е наистина много добър футболист"

Ето какво каза Диего Симеоне по за интереса към Хулиан Алварес: "Разбирам, че е напълно нормално страхотен футболист като Хулиан Алварес да е свързван с Арсенал, Пари Сен Жермен и Барселона. Съвсем нормално е, защото той е наистина много добър футболист". Също така, през този сезон Арсенал разчита най-вече на статични положения за отбелязване на голове. Тогава защитниците на "артилеристите" се превръщат в основното им оръжие и това води до по-млако възможности за нападателите да отбелязват.

