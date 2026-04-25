Едно от оръжията на Байерн Мюнхен в атака с тежка контузия - пропуска Мондиал 2026 и остатъка от сезона

След като стана ясно, че Юко Екитике ще пропусне Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, сега още една звезда няма да пътува отвъд Океана. Става въпрос за крилото на Байерн Мюнхен и Германия - Серж Гнабри, който е получил сериозна контузия. 30-годишният ас, който е основна част от атаката на баварците, започна като титуляр в сензационната победа на тима над Реал Мадрид на 1/2-финала на Шампионска лига миналата седмица. След това той взе участие в последната тренировка на Байерн преди мача от 30-ия кръг на Бундеслигата у дома срещу Щутгарт, където отборът си осигури титлата за сезон 2025/26 с победа 4:2.

Серж Гнабри пропуска остатъка от сезона заради контузия

След това обаче дойдоха лошите новини. След обстойни медицински прегледи стана ясно, че Гнабри е диагностициран д разкъсване на адукторния мускул на десния крак. От клуба публикуваха официална позиция в социалните мрежи, в която посочиха, че той ще отсъства за "дълъг период" от време. Малко след това самият играч потвърди новината и добави как контузията ще се отрази на плановете му за лятото. Той обяви, че няма да може да се възстанови навреме за старта на Мондиал 2026.

"Що се отнася до мечтата за Световното първенство с Германия, за съжаление за мен тя приключи", написа Гнабри. "Както и останалата част от страната, ще подкрепям момчетата от дома." Контузията на нападателя, който бе в отлична форма през по-голямата част от сезона, е горчива по три различни причини. Първо, Байерн ще трябва да се справя без него в решаващата фаза на Купата на Германия и Шампионска лига. Второ, 30-годишният футболист очевидно е получил контузията по време на тренировка, а не в състезателен мач. Третата причина, разбира се, е предстоящото Световно първенство тази година. Под ръководството на селекционера Юлиан Нагелсман Серж Гнабри беше титуляр и по всяка вероятност щеше да играе важна роля в САЩ, Канада и Мексико.

В момента остава неясно кой ще замени звездата на Байерн в стартовия състав на бундестима това лято. Тъй като напоследък Гнабри се използваше предимно като атакуващ халф, изглежда особено вероятно, че Флориан Виртц, който напоследък играе като ляв нападател, и Джамал Мусиала ще вдъхнат живот на атаката. Но кой ще влезе в състава на мястото на Гнабри? След като темата вече беше обсъждана до безкрай през последните месеци, тук веднага изниква едно име: Саид Ел Мала. Суперзвездата на Кьолн получи правото да пътува с националния отбор за първи път миналата есен след отличното си начало на сезона, но Юлиан Нагелсман не го включи в състава по време на последната пауза за международни мачове през март.

Вместо да се отчае, Ел Мала отново направи силно впечатление на терена през последните седмици. Младият играч отбеляза попадения както в дербито срещу Гладбах, така и във важната домакинска победа с 3:1 над Вердер Бремен. Към момента той е отбелязал вече 11 гола в първия си сезон в Бундеслигата, като значително изпреварва другите кандидати за участие в Световното първенство, като Джейми Левелинг, Макси Байер или Крис Фюрих.

