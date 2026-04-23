“Боли ме, вярвам в отбора, това е само пауза“: Край на сезона за Ламин Ямал, Световното е под въпрос

След като вкара единствения гол в домакинството на Барселона срещу Селта Виго и направи така, че каталунците да запазят 9-те си точки преднина пред вечния съперник Реал Мадрид в Ла Лига, Ламин Ямал седна на земята и поиска лекарска помощ. Оказа се, че той е получил контузия на подколянното сухожилие. В официално изявление на Барселона стана ясно, че редовният сезон за него е приключил. След това младият испанец пусна изявление в социалните мрежи.

Барселона: “Ламин Ямал ще пропусне останалата част от сезона в Ла Лига“

Ето какво написаха от Барселона за контузията на Ламин Ямал: “ Тестовете в четвъртък потвърдиха, че играчът от първия отбор Ламин Ямал е получил контузия в подколянното сухожилие на левия крак. Играчът ще следва консервативен план за лечение. Той ще пропусне останалата част от сезона в Ла Лига, но се очаква да бъде на разположение за Световното първенство“.

Още: Барселона се доближи до титлата, но даде свидна жертва

Ламин Ямал: “Боли повече, отколкото мога да обясня“

А изявлението на Ламин Ямал гласеше: “Тази травма ме оставя извън терена в момента, когато желаех да съм там най-много и ме боли повече, отколкото мога да обясня. Боли, че не съм в състояние да се боря редом със съотборниците ми, да нямам възможност да помогна, когато отборът има нужда от мен. Но вярвам в тях и знам, че ще дадат всичко, което имат във всеки двубой.

Ще съм там, дори да е от отвън, подкрепяйки ги, викайки за тях. Това не е краят, а само пауза. Ще се върна по-силен, с повече желание от преди и идният сезон ще е по-добър. Благодаря ви за съобщенията и да живее Барса“.

Още: Милан опитва да отмъкне норвежки голаджия под носа на Барселона