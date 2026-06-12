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Джей Ди Ванс: Иран няма да получи пари само заради това, че е подписал споразумение

12 юни 2026, 23:47 часа 281 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Джей Ди Ванс: Иран няма да получи пари само заради това, че е подписал споразумение

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че няма да бъдат размразявани ирански активи при евентуалното подписване на мирно споразумение между Вашингтон и Техеран. Той каза още, че подготвяната сделка е структурирана така, че Ислямската република да бъде лишена от икономически облаги, ако не спазва задълженията си, предаде Ройтерс. 

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"Иранците няма да получават пари само заради това, че са подписали споразумение или са участвали в среща", посочи Ванс. Той добави, че е попаднал на много невярна информация относно потенциалната сделка за отваряне на Ормузкия проток и прекратяването на иранската ядрена програма. 

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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