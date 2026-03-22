Пропусна обаждането за първата си повиквателна за националния отбор, защото беше на урок по математика

Преди дни селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман обяви избора си от 26 играчи за двата приятелски мача през март срещу Швейцария и Гана преди финалната подготовка за Световното първенство през лятото. Най-голямо впечатление в списъка на бундестима направи дебютното присъствие на двете перли на Байерн Мюнхен - 18-годишния Ленарт Карл и 22-годишния страж Йонас Урбиг. Двамата се превърнаха в звезди на невероятния сезон на баварците досега и логично попаднаха в селекцията на Нагелсман.

Нагелсман лично звъннал на Карл, за да обяви новината, но не получил отговор

Наскоро навършилият 18 години Карл впечатлява в редиците на баварците, откакто направи пробива си по-рано през сезона. Той вече има 35 участия с червената фланелка, в които се отчете с 8 попадения и 6 асистенции. Впечатляваща е статистиката му в Шампионска лига, където отбеляза 4 гола и подаде за още два в 7 мача. Логично Юлиан Нагелсман реши да добави от магията на "германския Меси" и в селекцията си. Бившият наставник на Байерн лично се обадил на Карл, за да му съобщи за първата му повиквателна за националния отбор на Германия… но не е успял да се свърже с него.

"Това, което казва учителят, е по-важно от това, което казва селекционерът"

След съботната победа на Байерн Мюнхен с 4:0 на Унион Берлин, Карл разкри как е разбрал, че е част от селекцията на Нагелсман и причината да не му вдигне. Младежът бил на урок по математика и не му било позволено да ползва телефона си. Карл взима частни уроци, за да завърши гимназията възможно най-бързо: "Бях на урок по математика, когато Нагелсман ми звънна. Първоначално не можах да му вдигна, но го набрах няколко минути по-късно. Бях много щастлив да чуя, че ще бъда част от националния отбор. Не изпитвам напрежение. Просто ще играя своя футбол и се надявам нещата да протекат добре, и да бъда на световното първенство."

Нагелсман видя забавната страна на нещата: "Напълно съм съгласен. Това, което казва учителят, е по-важно от това, което казва селекционерът на националния отбор." След това 38-годишният специалист говори за най-новото попълнение в състава си: "Очаквам той да внесе младежкия си ентусиазъм на терена. Той обича да играе в центъра, но планираме да го използваме и вдясно. Не очаквам от него да прави чудеса. Той трябва да внесе точно това, което олицетворява един млад играч, и да играе футбол свободно и от сърце, както прави в Байерн."

