Пропусна обаждането за първата си повиквателна за националния отбор, защото беше на урок по математика

22 март 2026, 12:12 часа 722 прочитания 0 коментара
Преди дни селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман обяви избора си от 26 играчи за двата приятелски мача през март срещу Швейцария и Гана преди финалната подготовка за Световното първенство през лятото. Най-голямо впечатление в списъка на бундестима направи дебютното присъствие на двете перли на Байерн Мюнхен - 18-годишния Ленарт Карл и 22-годишния страж Йонас Урбиг. Двамата се превърнаха в звезди на невероятния сезон на баварците досега и логично попаднаха в селекцията на Нагелсман.

Нагелсман лично звъннал на Карл, за да обяви новината, но не получил отговор

Наскоро навършилият 18 години Карл впечатлява в редиците на баварците, откакто направи пробива си по-рано през сезона. Той вече има 35 участия с червената фланелка, в които се отчете с 8 попадения и 6 асистенции. Впечатляваща е статистиката му в Шампионска лига, където отбеляза 4 гола и подаде за още два в 7 мача. Логично Юлиан Нагелсман реши да добави от магията на "германския Меси" и в селекцията си. Бившият наставник на Байерн лично се обадил на Карл, за да му съобщи за първата му повиквателна за националния отбор на Германия… но не е успял да се свърже с него.

"Това, което казва учителят, е по-важно от това, което казва селекционерът"

След съботната победа на Байерн Мюнхен с 4:0 на Унион Берлин, Карл разкри как е разбрал, че е част от селекцията на Нагелсман и причината да не му вдигне. Младежът бил на урок по математика и не му било позволено да ползва телефона си. Карл взима частни уроци, за да завърши гимназията възможно най-бързо: "Бях на урок по математика, когато Нагелсман ми звънна. Първоначално не можах да му вдигна, но го набрах няколко минути по-късно. Бях много щастлив да чуя, че ще бъда част от националния отбор. Не изпитвам напрежение. Просто ще играя своя футбол и се надявам нещата да протекат добре, и да бъда на световното първенство."

Нагелсман видя забавната страна на нещата: "Напълно съм съгласен. Това, което казва учителят, е по-важно от това, което казва селекционерът на националния отбор." След това 38-годишният специалист говори за най-новото попълнение в състава си: "Очаквам той да внесе младежкия си ентусиазъм на терена. Той обича да играе в центъра, но планираме да го използваме и вдясно. Не очаквам от него да прави чудеса. Той трябва да внесе точно това, което олицетворява един млад играч, и да играе футбол свободно и от сърце, както прави в Байерн."

Дария Александрова Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Германия отбор Юлиян Нагелсман Ленарт Карл
