ФИФА обяви война на "скритите обиди": Червен картон за покриване на устата преди Мондиал 2026

29 април 2026, 8:37 часа 593 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Световният футбол се подготвя за една от най-мащабните административни трансформации в историята си. С наближаването на Световното първенство през 2026 г. , ФИФА ускорява работата по нов пакет от дисциплинарни мерки, които имат за цел коренно да променят етиката на терена. Тези реформи не са опит на централата в Цюрих да върне авторитета на съдиите и да изчисти имиджа на играта от токсичните взаимодействия. 

ФИФА въвежда нови строги регулации преди Мондиал 2026

Кампанията за следващия Мондиал се очертава като историческа - не само заради разширения формат с 48 отбора, но и заради амбицията на ФИФА да превърне турнира в еталон за прозрачност. През последните години футболът страда от сериозен дефицит на дисциплина, като "психологическите игри" и обидният език между състезателите станаха неразделна част от всеки голям мач. За да противодейства на това, федерацията планира въвеждането на две ключови правила, които ще превърнат всеки жест в обект на строг контрол.

Още: Тежък удар по Бразилия: Основен защитник на „селесао“ аут от Мондиал'26

Джанлука Престиани

Един от най-разпространените навици в съвременния футбол - покриването на устата при разговор - попада под прицела на новите регулации. Според информации на авторитетния вестник "Таймс", футболистите, които използват този жест, за да скрият думите си от камерите и микрофоните, ще бъдат санкционирани строго. Предвижда се вдигане на картони, включително и червени, за всеки опит за прикриване на комуникацията. Целта е пресичане на расистки, хомофобски и лични обиди, които досега оставаха недоказуеми именно заради невъзможността за разчитане по устните. ФИФА настоява за среда на пълна прозрачност, в която всеки играч носи отговорност за думите си.

Втората голяма реформа засяга протестите срещу съдийски решения. В миналото сме ставали свидетели на опити на цели отбори или отделни играчи да напуснат терена демонстративно, за да изразят недоволство от арбитъра. Новите правила предвиждат незабавно и окончателно отстраняване на всеки състезател, който предприеме подобен ход. Това е ясен сигнал, че ФИФА няма да толерира изнудване или опити за бойкот на официалните лица, независимо от тежестта на ситуацията.

Още: Хърватия пред най-големия си страх: Лидерът на нацията опериран само седмици преди Световното

Кристин Попова Отговорен редактор
Мондиал 2026 Световно първенство по футбол 2026
