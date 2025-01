Футболна лекция: Исканият от Реал и Байерн суперталант блести в стил "Фуфу"

Роденият през 2003 година Флориан Виртц преподава! Десетката на Байер Леверкузен избухна с две попадения и асистенция при успеха с 3:1 на "аспирините" над Борусия Мьонхенгладбах в двубой от 18-ия кръг на Бундеслигата. С победата момчетата на Шаби Алонсо събраха 41 точки, които им отреждат второто място - на 4 зад лидера Байерн Мюнхен. Любопитен факт е, че около 2 часа по-рано българският национал Филип Кръстев блесна по абсолютно същия начин срещу актуалния шампион на Нидерландия.

Фуфу вкара два красиви гола и подаде за трето, с които Цволе надви лидера в класирането ПСВ Айндховен. Исканият от Реал Мадрид и Байерн Мюнхен Виртц последва примера на родния полузащитник. В 32-рата минута атакуващият състезател технично откри резултата. Около четвърт час след почивката главният съдия посочи бялата точка за игра с ръка на Юлиан Вайгъл.

С изпълнението се нагърби Виртц, който удвои аванса на Байер Леверкузен. В 74-тата минута 21-годишният полузащитник завърши футболната лекция с асистенция към тарана Патрик Шик, който преодоля Моритц Николас за 3:0. В добавеното време на срещата Тим Клайндийнст се възползва от пас на Лука Нец, за да реализира почетното попадение на Гладбах.

Припомняме, че преди месец се появиха информации, според които Флориан Виртц е преподписал с Леверкузен, но официално потвърждение няма.

Florian Wirtz SHINES as Bayer Leverkusen defeat Borussia Mönchengladbach to close the gap at the top of the Bundesliga to four points⭐️🇩🇪 pic.twitter.com/0VJATHK7om