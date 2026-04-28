Хърватия пред най-големия си страх: Лидерът на нацията опериран само седмици преди Световното

Носителят на “Златната топка” и капитан на хърватския национален отбор Лука Модрич бе опериран след контузия, причинена по време на срещата между клубния му отбор Милан и Ювентус от Серия А. Наложи се хърватецът да напусне терена на “Сан Сиро” десет минути преди края на двубоя заради фрактура на лявата скула. Очаква се Модрич да не вземе участие в следващите четири срещи до края на сезона и не се изключва вариантът да се наложи да носи предпазна маска за първите кръгове на Световното първенство.

Лука Модрич влезе в болница след сблъсък с Ювентус

От хърватската футболна федерация съобщиха, че следят възстановяването на полузащитника и поддържат контакт както с него, така и с неговия клуб.

“Говорих с Лука и му пожелах качествено и бързо възстановяване. Убеден съм, че той ще направи всичко възможно, за да бъде готов за Световното първенство, и ние ще му окажем пълна подкрепа. Уверен съм, че възстановяването ще протече по план и Лука, като капитан на отбора, ще ни води в още едно голямо състезание това лято”, коментира селекционерът на Хърватия Златко Далич.

