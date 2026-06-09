Категорична прогноза: Испания няма шанс да спечели Световното!

"Испания няма да стане световен шампион, колкото и да ми е тъжно": това каза спортният журналист Иво Вецев в първия епизод на "Точно попадение", посветен на фаворитите на Мондиал 2026. Според него, Испания няма да изглежда по начина, по който бе на Евро 2024, а причините са няколко. Лошата форма на Родри, скорошната контузия на Ламин Ямал, променената защита, позицията десен бек, слабата форма на Лапорт и Нико Уилямс, както и изборът на титулярен вратар.

Представянето на Испания до голяма степен зависи от един играч, а той не е във форма

"Пак аз ще съм черната станция в екипа. Испания няма да стане световен шампион, колкото и да ми е тъжно, защото знаете, че съм фен на испанския футбол. Обожавам Испания, но това, което гледахме на Европейското, няма да бъде същото на Световното. Причините са доста. Родри идва след тежка контузия, тежък сезон, в който не му се получаваше играта. В много от мачовете беше много далеч от нивото, което свикнахме да гледаме", започна Вецев, който смята, че именно от Родри зависи представянето на "Ла Фурия Роха".

"Трябва да се отчете, че Ямал идва след контузия. Не се знае, контузията е мускулна, може да се влоши до края на Световното. Дефанзивната линия ще бъде на 50% от Европейското. Няма ги Льо Норман, Карвахал, Начо. Десният бек ще бъде сериозен проблем. Лапорт и Нико Уилямс - изключително слаби сезони, преследвани от контузии. Третият най-добър вратар на Испания ще бъде титуляр - Унай Симон. Отчайващ сезон за него."

"Нещо, което се коментира твърде малко: Педри е фантастичен футболист, но той не е играч за 90 минути. Ако Родри не е на ниво, Педри ще трябва да понесе по-голяма тежест, а имаше натоварен сезон", добави още Вецев, който отбеляза, че предстоят и много пътувания, горещо време и сериозни физически изпитания за изтощения състав на Луис де ла Фуенте.

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