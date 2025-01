Милан детронира Интер за Суперкупата с магичен обрат! Златни резерви блеснаха в 93-тата минута

Милан е новият носител на Суперкупата на Италия! "Росонерите" детронираха Интер, който триумфира последните три пъти, след магичен обрат от 0:2 до 3:2 във финала на турнира. Лаутаро Мартинес реализира единственото попадение през първото полувреме, а Мехди Тареми удвои аванса на "нерадзурите" в началото на втората част. Тео Ернандес обаче върна "Дявола" с гол от пряк свободен удар. В 80-ата минута Кристиан Пулишич възстанови паритета. В третата минута от добавеното време резервите Рафа Леао и Тами Ейбрахам комбинираха, за да може вторият да донесе трофея на Милан.

Срещата в Рияд започна равностойно с положения и за двата гранда. Райднерс и Тареми стреляха в аут, като нападателят на Интер бе на далеч по-добра позиция. В средата на полувремето Майк Менян блесна с намеса, за да отрази силен шут на Федерико Ди Марко. В 34-тата минута Хакан Чалханоолу бе принудително заменен от Кристиан Аслани. Въпреки това момчетата на Симоне Индзаги поведоха. Мартинес получи от Тареми, преодоля двама противници и прониза Менян.

Веднага след почивката изглеждаше, че победителят е ясен, защото Мехди Тареми бе изведен от Де Фрай и не сбърка, излязъл очи в очи с вратаря, за 2:0. Отговорът на Милан дойде моментално. Ернандес стреля технично от фал и изненада Ян Зомер, за да намали изоставането на "росонерите". Попадението донесе нов импулс в играта им. Пулишич и Райндерс пропиляха няколко изгодни шанса, а с геройска намеса се отличи Бастони.

В 80-ата минута обаче нямаше кой да спре Пулишич, който засече центриране на Ернандес и възстанови паритета. Заключителната фаза предложи напрегнати моменти пред двете врати. Тъкмо когато сякаш двата отбора се бяха задоволили с хикса в редовното време, Кристиан Пулишич изведе резервата Леао, който поднесе топката на празна врата на друг, появил се от скамейката - Ейбрахам. Таранът нямаше как да сбърка от толкова близко и донесе Суперкупата на Милан.

