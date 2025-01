Милан е на финал за Суперкупата на Италия! "Росонерите" обърнаха Ювентус за 4 минути

Милан е на финал за Купата на Италия! "Росонерите" надвиха Ювентус с 2:1 във втория полуфинал, който се проведе Рияд, Саудитска Арабия. Кенан Йълдъз откри резултата в средата на първото полувреме. Отборът на дебютиралия треньор Серджо Консейсао изравни от дузпа в 71-вата минута чрез Кристиан Пулишич. Четвърт час преди да изтече редовното време Федерико Гати си отбеляза автогол и прати "Дявола" на финал срещу Интер.

Срещата стартира в спокойно темпо. В 21-вата минута младите звезди на "Старата госпожа" Мбангула и Йълдъз комбинираха, за да може вторият да открие резултата с мощен изстрел. До почивката турчинът и неговият съотборник Копмайнерс се отчетоха с пропуски. Пред другата врата Юсуф Фофана стреля в аут.

През втората част Кенан Йълдъз и Душан Влахович застрашиха Майк Менян, но не съумяха да разпишат. "Росонерите" се посъбудиха. Тео Ернандес изтърва най-голямата възможност за тях от изгодна позиция. В 66-тата минута Микеле Ди Грегорио трябваше да демонстрира рефлекса си, за да избие шут на Тижани Райндерс.

Малко по-късно бившият футболист на Милан Локатели фаулира Пулишич в наказателното поле. Американецът се нагърби с изпълнението на отсъдената дузпа и възстанови паритета. В 75-ата минута центриране на Муса рикошира във Федерико Гати и топката се оплете в мрежата за 1:2. При гола може да бъде обвиняван и вратарят Ди Грегорио, който бе излязъл напред и не реагира по най-добрия начин. В добавеното време Гати можеше да се реваншира, ала ударът му от близко разстояние бе избит.

