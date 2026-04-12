От Разград до върха на Висшата лига: Бивша звезда на Лудогорец разби пореден рекорд в Англия

Игор Тиаго блести все повече в първия си сезон като титулярния избор за централен нападател на своя клубен отбор Брентфорд. Бившият футболист на Лудогорец вече има 21 гола във Висшата лига, с което стана първият бразилец, който надхвърля кота 20. Той се разписа на два пъти при равенството 2:2 с Евертън и по този начин влезе в историята. А при голмайсторите в Англия само суперзвездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд е пред него с 22 попадения.

Игор Тиаго вкара 21 гола в 32 мача

Игор Тиаго пристигна в Брентфорд през лятото на 2024 г. срещу 33 милиона евро от Брюж. През първия си сезон за “пчеличките“ той прекара по-голямата част от времето контузен и записа едва 169 минути, разпределени в 8 мача, като не вкара нито един гол. Но през лятото на 2025 г. двете основни остриета на Брентфорд – Брайън Мбемо и Йоан Уиса, бяха продадени и Игор Тиаго се възползва от шанса си. От началото на сезона той е взел участие във всички 32 мача от Висшата лига, вкарал е 21 гола и е дал 1 асистенция.

Тиаго влезе в историята на Брентфорд и Висшата лига

Преди този сезон на Игор Тиаго, само 3-ма бразилци бяха вкарвали по 15 гола. Роберто Фирмино за Ливърпул, Габриел Мартинели за Арсенал и Матеус Куня за Уулвърхямптън. Тази година бившият ас на Лудогорец размаза този рекорд и продължава да вкарва, за да пише своята собствена история. Струва си да се отбележи, че Игор Тиаго е изпълнил и 10 дузпи от началото на сезона, като е вкарал 9 от тях. Това допълнително доказва неговата ефективност. Той става едва третият футболист в историята на Брентфорд, който надхвърля кота 20 – преди него това бяха правили само Брайън Мбемо и Айвън Тони.

