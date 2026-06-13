Нарочен за оръжие на Васил Божков срещу Бойко Борисов осъди БНБ

Бизнесменът Веселин Денков, който има интереси в сферата на ресторантьорството и е известен като съпруг на бившата Мис България Ивайла Бакалова, е осъдил БНБ да му плати 100 000 лева обезщетение (51 129,29 евро). "За първи път в историята (доколкото ни е известно) БНБ е осъдена за вреди от свои актове, пряко породени от наказателно преследване. През януари 2021 година БНБ отнема лиценза на финансовата къща на Денков – само и единствено на базата писмо от спецпрокуратурата, че го е привлякла като обвиняем". Това пише в своя публикация разследващият сайт Bird.bg.

Денков попадна във фокуса на общественото внимание, след като беше привлечен като обвиняем заради участие в организирана престъпна група за лихварство и изнудване - и това катастрофира, защото "деянието не представлява престъпление" - ОЩЕ: "Микс от политическа поръчка и прокурорско изнудване": Веселин Денков за прекратеното дело под сянката на Нотариуса

Денков стигна и до парламента със своята история - там той разказа за натиск и изнудване от страна на вече закритата със закон спецпрокуратура. По негово мнение всичко, което му се е случило, е защото е бил нарочен за даващ пари за засилване на протестите срещу последното официално правителство, начело на което беше Бойко Борисов - ОЩЕ: "Пратеници на спецпрокуратурата ми искаха пари": Веселин Денков проговори пред Комисията "Нотариуса"

В съда Денков успя да спечели още срещу НАП и Антикорупционната комисия. А петчленен състав на Върховния административен съд обяви заповедта за отнемане на лиценза на финансовата къща на Денков за незаконна още през 2022 година, което пък му даде възможност да съди и осъди БНБ. Незаконната в крайна сметка заповед е подписана от подуправителя Радослав Миленков, пише Bird.bg.