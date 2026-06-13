Войната в Украйна:

Нарочен за оръжие на Васил Божков срещу Бойко Борисов осъди БНБ

13 юни 2026, 6:29 часа 325 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Нарочен за оръжие на Васил Божков срещу Бойко Борисов осъди БНБ

Бизнесменът Веселин Денков, който има интереси в сферата на ресторантьорството и е известен като съпруг на бившата Мис България Ивайла Бакалова, е осъдил БНБ да му плати 100 000 лева обезщетение (51 129,29 евро). "За първи път в историята (доколкото ни е известно) БНБ е осъдена за вреди от свои актове, пряко породени от наказателно преследване. През януари 2021 година БНБ отнема лиценза на финансовата къща на Денков – само и единствено на базата писмо от спецпрокуратурата, че го е привлякла като обвиняем". Това пише в своя публикация разследващият сайт Bird.bg.

Денков попадна във фокуса на общественото внимание, след като беше привлечен като обвиняем заради участие в организирана престъпна група за лихварство и изнудване - и това катастрофира, защото "деянието не представлява престъпление" - ОЩЕ: "Микс от политическа поръчка и прокурорско изнудване": Веселин Денков за прекратеното дело под сянката на Нотариуса

Денков стигна и до парламента със своята история - там той разказа за натиск и изнудване от страна на вече закритата със закон спецпрокуратура. По негово мнение всичко, което му се е случило, е защото е бил нарочен за даващ пари за засилване на протестите срещу последното официално правителство, начело на което беше Бойко Борисов - ОЩЕ: "Пратеници на спецпрокуратурата ми искаха пари": Веселин Денков проговори пред Комисията "Нотариуса"

В съда Денков успя да спечели още срещу НАП и Антикорупционната комисия. А петчленен състав на Върховния административен съд обяви заповедта за отнемане на лиценза на финансовата къща на Денков за незаконна още през 2022 година, което пък му даде възможност да съди и осъди БНБ. Незаконната в крайна сметка заповед е подписана от подуправителя Радослав Миленков, пише Bird.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Борисов БНБ Васил Божков Спецпрокуратура Специализирана прокуратура Веселин Денков Случая Нотариуса
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес