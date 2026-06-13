България излиза за втора победа: Кога и къде да гледаме третия мач на "лъвовете" във волейболната Лига на нациите 2026

Първата седмица на волейболната Лига на нациите 2026 вече в разгара си, а България изигра два коренно различни мача. Срещу Белгия допусна пълен обрат, докато срещу Иран взе безапелационна победа с 3:0 (25:23, 25:19, 25:21). В трерия си мач "лъвовете" ще се изправят срещу Аржентина и ще се борят за втора победа, която да ги доближи до топ 8 и място на 1/4-финалите.

България - Аржентина: Начален час и ТВ

България взе лесен първи гейм на Белгия, но допусна пълен обрат и загуби с 1:3. Но възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини показаха съвсем друго лице в мача с Иран, като постигнаха безапелационна победа. Днес, на 13 юни, "лъвовете" влизат в третия си мач, като ще търсят втора победа в турнира. Съперникът е Аржентина, която загуби първия си мач с 1:3 от Сърбия, а във втората си среща падна с 0:3 от Иран.

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В колко часа започва мачът между България и Аржентина?

Срещата между България и Аржентина е насрочена за 21:30 ч. българско време. В последния си мач срещу аржентинците, "лъвовете" постигнаха победа с 3:0. Това отново се случи в Лигата на нациите, през 2025 г. Тази година България има известно предимство, тъй като времето за почивка на нашите национали е повече от това, което има Аржентина.

Коя телевизия ще предава двубоя между България и Аржентина?

Третата среща на България от волейболната Лига на нациите 2026 ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Мачът с Аржентина ще бъде излъчен в канала на Max Sport 2. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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