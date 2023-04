Пет причини защо Борусия Дортмунд може да спечели Бундеслигата

Това е едно от най-старите клишета във футбола, но това не означава, че не е истина. Дортмунд влиза в последните пет мача от сезона с една точка пред Байерн. Това означава, че те трябва да спечелят и петте срещи, за да са шампиони. Преднината на Борусия пред големия съперник е малка, но „жълто-черните“ има защо да са позитивно настроени.

Само веднъж в последните 20 сезона отборът, който е на върха в класирането в 30-ия кръг не успява да спечели Сребърната салатиера. Това се случи през сезон 2006/2007, когато Щутгарт изпревари Шалке. Последните три пъти, в които Борусия бе в това положение винаги печелеше титлата.

Няма по-хубаво чувство от това отборът да има инерция и самочувствие в края на сезона. В момента в Дортмунд имат и от двете в изобилие. Те стартираха 2023-та по невероятен начин, като, между януари и началото на март, спечелиха 10 поредни победи във всички турнири. Ясно е, че тази форма не може да се поддържа вечно, но фактът, че в последните три мача Борусия няма загуба, а за сметка на това тимът е вкарал девет гола подсказва, че те отново са в отлично състояние и то в най-точното време.

От началото на 2023 година „вестфалци“ са спечелили 10 точки повече от Байерн. Освен това са вкарали повече голове от всеки друг отбор – 41. Ефикасността пък значително се подобри през втората половина на сезона. Ситуацията при баварците пък е коренно различна. Байерн не успя да спечели четири поредни мача в първенството – нещо, което се случва за първи път от четири години. Те също така не успяха да вкарат повече от един гол в последните шест мача във всички турнири.

Всеки мач до края на сезона ще бъде една малка крачка към постигането на мечтата на Борусия. Затова и всичко около предстоящите срещи е жизненоважно. Последните 5 двубоя на Дортмунд изглеждат лесни за спечелване, поне на хартия. Причината е, че само два от съперниците се намират в горната половина на таблицата, а нито един не е в Топ 6.

Първо предстои мач с Бохум, а след това домакинства на Волфсбург и Гладбах, които са доста непостоянни. Следва гостуване на Аугсбург, а в последния кръг е домакинството на Майнц. Фактът, че Борусия има три мача на свой терен до края е голям плюс за тима. Все пак те са най-добрите показатели у дома – 12 победи от 14 мача на „Сигнал Идуна Парк“.

Има нещо специално в състава на Борусия Дортмунд. Попадението на Джовани Рейна срещу Щутгарт в 28-ия кръг бе 13-ят гол вкаран от резерва през този сезон – повече от всеки друг отбор. Байерн например има само шест отбелязани попадения от резервни състезатели. Рейна пък е един от петимата футболисти под 21 години, които се разписват през сезона.

