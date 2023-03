Последните 10 мача за Каземиро - пълна катастрофа

Оказва се, че в седем от последните десет мача на Манчестър Юнайтед Каземиро все изтърпява наказания. В други два от тези десет мача пък получава червен картон. В последния десети мач Каземиро бе пряк свидетел на една от най-срамните загуби в историята на Юнайтед - 0:7 от Ливърпул.

За последно Каземиро бе изгонен срещу Саутхямптън, като за грубото му нарушение той получи наказание от четири мача. Ръководството на Юнайтед не смята да обжалва наказанието. Интересното е, че за девет сезона с Реал Мадрид Каземиро няма нито един директен червен картон, докато в Юнайтед вече има два за по-малко от сезон.

Casemiro’s last TEN Premier League games:



❌ Suspended

🟥 Sent off

❌ Suspended

❌ Suspended

❌ Suspended

😬 Lost 7-0

🟥 Sent off

❌ Suspended

❌ Suspended

❌ Suspended



Shocker! 🇧🇷 pic.twitter.com/MbKHEAZOGj