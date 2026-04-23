Спорт:

Приключи ли сезонът на Илия Груев? Футболист №1 на България може да е получил сериозна контузия

23 април 2026, 18:49 часа 445 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Лоши новини за Футболист №1 на България за 2025 г. Халфът на Лийдс Юнайтед Илия Груев се е контузил на тренировка и може да пропусне всички срещи на йоркширци до края на сезона, информират медиите в Англия. Груев остана извън групата на Лийдс при равенството 2:2 при гостуването на Борнемут в 34-тия кръг от Висшата лига, а причината е увреждане на менискус на коляното, пише “Йоркшър Ивнинг Поуст“.

Още 4 кръга остават до края на сезона във Висшата лига

От клуба обявиха, че 25-годишният полузащитник се нуждае от допълнителни изследвания, след които ще има повече яснота за срока на възстановяване. Българският национал има 26 мача с три асистенции за Лийдс през този сезон. До края на сезона във Висшата лига остават още четири кръга, а кампанията приключва на 24 май. Груев започна сезона като резерва в състава на Даниел Фарке, но показа защо заслужава титулярното място още при първия шанс, който му беше даден от немския специалист.

Илия Груев

Лийдс почти се спаси от изпадане

Фарке много пъти е казвал колко много харесва Груев, като вижда в него много работливост, характерна за германската школа. Заедно с възхода на младия български халф, започна и възхода на Лийдс във Висшата лига. В момента йоркширци се намират на 15-то място с 40 точки от 34 мача. Така те почти сигурно са се спасили от изпадане, като са на 9 точки от зоната на изпадащите.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Висша лига Лийдс Илия Груев
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес