Приключи ли сезонът на Илия Груев? Футболист №1 на България може да е получил сериозна контузия

Лоши новини за Футболист №1 на България за 2025 г. Халфът на Лийдс Юнайтед Илия Груев се е контузил на тренировка и може да пропусне всички срещи на йоркширци до края на сезона, информират медиите в Англия. Груев остана извън групата на Лийдс при равенството 2:2 при гостуването на Борнемут в 34-тия кръг от Висшата лига, а причината е увреждане на менискус на коляното, пише “Йоркшър Ивнинг Поуст“.

Още 4 кръга остават до края на сезона във Висшата лига

От клуба обявиха, че 25-годишният полузащитник се нуждае от допълнителни изследвания, след които ще има повече яснота за срока на възстановяване. Българският национал има 26 мача с три асистенции за Лийдс през този сезон. До края на сезона във Висшата лига остават още четири кръга, а кампанията приключва на 24 май. Груев започна сезона като резерва в състава на Даниел Фарке, но показа защо заслужава титулярното място още при първия шанс, който му беше даден от немския специалист.

Лийдс почти се спаси от изпадане

Фарке много пъти е казвал колко много харесва Груев, като вижда в него много работливост, характерна за германската школа. Заедно с възхода на младия български халф, започна и възхода на Лийдс във Висшата лига. В момента йоркширци се намират на 15-то място с 40 точки от 34 мача. Така те почти сигурно са се спасили от изпадане, като са на 9 точки от зоната на изпадащите.

