Решено е! Юрген Клоп каза дали ще поеме гранд от Серия А

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп коментира информацията, че може да стане новият старши треньор на Рома. В началото на седмицата италианският вестник La Stampa писа, че германският специалист е опция за наследник на Клаудио Раниери на поста. Експресивният наставник обаче категорично отрече подобна вероятност, както и шанса изобщо да се занимава с треньорска дейност през следващите няколко години.

„Няма да отида в Рома. Ако сте чели някакви слухове, че ще се занимавам с треньорска работа през следващите няколко години, това са глупости. Можете да сте първият, който ще го каже“, цитира журналистът Джеймс Пиърс думите на Клоп в социалната мрежа X.

