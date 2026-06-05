Роден национал, играл само на Острова, получи предложение за нов договор

Един от обичайните национални състезатели на България вратарят Димитър Митов е получил предложение за нов договор от клубния си отбор шотландския Абърдийн. Това съобщават колегите от “Sportal“. Той се присъедини към “дендитата“ през лятото на 2024 г., като до момента за тях е изиграл 77 мача и е спечелил един трофей. Настоящият договор на Митов с Абърдийн изтича през лятото на 2027 г.

Димитър Митов заиграва на Острова когато е на 16 години

Димитър Митов е юноша на Чавдар Етрополе. Но през 2013 г., когато е само на 16 години, се присъединява към английския Чарлтън Атлетик и от тогава играе само на Острова. Първо е пратен под наем в Канви Айлънд през 2015 г., но там изкарва едва месец. А няколко месеца по-късно дебютира и за мъжкия отбор на Чарлтън. Играе за “червеношийките“ до лятото на 2017 г., когато преминава в Кеймбридж Юнайтед. Там е и най-дългият му период – до лятото 2023 г. Тогава Митов отива в шотландския Сейнт Джонстън.

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Димитър Митов печели Купата на Шотландия с Абърдийн

Отнема само една година Абърдийн да го забележи и през лятото на 2024 г. Митов подписва. От тогава е изиграл 77 мача за “дендитата“, в които е запазил 22 “сухи мрежи“. През сезон 2024/25 Митов и Абърдийн печелят Купата на Шотландия, като на финала побеждават не кой да е, а Селтик на дузпи. При наказателните удари българинът се явява герой за отбора си, след като “детелините“ отбелязва едва 3 от 5-те си дузпи. Според сайта “SalaryLeaks“ Димитър Митов взима 10 000 паунда на седмица в Абърдийн, като няма конкретна информация дали с новия договор ще бъдат подобрени и финансовите му условия.

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