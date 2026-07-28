Съгласни ли сте с разполагането на американски самолети в "Безмер"? Анкетата на Actualno.com

Народното събрание разреши временното разполагане на до осем американски самолета-цистерни KC-135, техните екипажи и до 250 военнослужещи в авиобаза "Безмер". Те трябва да подпомагат операции на САЩ в Близкия изток.

Властите уверяват, че от българска територия няма да се водят бойни действия и няма да бъдат разполагани нападателни оръжейни системи. Разполагането на самолетите обаче предизвика и опасения, че страната ни може да бъде изложена на по-голям риск на фона на войната с Иран. А за допълнително недоволство допринася и самото поведение на самия премиер. Преди изборите той критикуваше правителството на Андрей Гюров за това, че не отчита иранския риск, докато сега, няколко месеца по-късно, изглежда това притеснение е отпаднало.

Затова в днешната анкета питаме нашите читатели:

Съгласни ли сте с разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер"?

а) Да: това е необходим съюзнически ангажимент към САЩ и НАТО.

б) Не - това поставя България в сериозен риск заради войната с Иран.

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.