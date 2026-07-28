Проучване: Само един от трима американци подкрепя войната с Иран

Само един на всеки трима американци подкрепя войната срещу Иран - най-ниският резултат в ново социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос след началото на конфликта, който продължава вече пет месеца, като повечето анкетирани заявяват, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не е успял да обясни ясно целите си, предаде Ройтерс. Допитването, проведено от петък до вчера, показва също, че рейтингът на одобрение за Тръмп леко се е повишил до 37%, което е с три пункта повече от миналия месец, когато рейтингът му достигна най-ниското ниво за целия му президентски мандат.

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Според социологическото проучване 69% от американците - включително четирима от всеки десет републиканци - смятат, че Тръмп не е „обяснил ясно целите на военното участие на САЩ в Иран“. Подкрепата за конфликта е под 40% откакто САЩ и Израел започнаха удари на 28 февруари - в ярък контраст с първите месеци на други скорошни конфликти, отбелязва Ройтерс, цитиран от БТА.

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Въпреки че всеки един от тях е имал различен контекст, войната в Ирак от 2003 г. до 2011 г. е имала подкрепата на около 70% от американците през първите си месеци. По време на първите дни на войната в Афганистан, продължила от 2001 г. до 2021 г., около 90% от населението в САЩ е подкрепяло войната, според проучване на „Галъп“.

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