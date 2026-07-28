"Не можеш да ги подкупиш, трябва да ги биеш": Тръмп разкри как вървят преговорите с Иран (ВИДЕО)

„Не можеш да ги подкупиш, трябва да ги биеш. И ние ги бием до смърт“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред свои поддръжници по повод войната с Иран.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 27, 2026
You can't bribe them. You gotta beat them.
And we are beating the hell out of them. pic.twitter.com/Bbf8QHjd6L
„Цените на горивата паднаха за известно време. После иранците не се държаха добре и трябваше да се върна към силата. Сега пак се държат добре“, обясни още той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 27, 2026
The fuel came down for a little while. Then they didn't behave, and I had to go back.
Now they are behaving again. pic.twitter.com/yPVJbtbhip
Тръмп разкри, че към момента преговорите вървят добре. „Водят се приятелски преговори. Иран казва: „Моля ви, моля ви, без блокада.““, каза още американският президент.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 27, 2026
There are friendly negotiations going on.
Iran is saying, "Please, please, no blockade." pic.twitter.com/KHcggFdf1D
Той се обърна към поддръжниците си като им обясни как да защитават войната срещу Иран. „Когато някой дойде и ви попита: „Защо правим това?“, просто кажете: „Защото не можем да позволим на Иран да има ядрено оръжие.“ Толкова е просто. Това е всичко, което трябва да кажеш. Няма нищо друго, което трябва да кажеш“, каза той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 27, 2026
When somebody comes up and says, "Why are we doing this?" just say, "Because we cannot let Iran have a nuclear weapon."
It's very simple. It's all you have to say. There is nothing else you have to say. pic.twitter.com/sEhFPd6Pl2
Същевременно стана ясно, че израелският премиер Бенямин Нетаняху тайно е заминал за Вашингтон от военновъздушната база Неватим вместо от летище Бен Гурион. Промяната е била заради повишени мерки за сигурност и съобщени страхове от иранска контраатака. Този необичайно дискретен пътуване, без журналисти на борда, се случва на фона на напрежението в Близкия изток след заплахите от Иран.