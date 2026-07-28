Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Не можеш да ги подкупиш, трябва да ги биеш": Тръмп разкри как вървят преговорите с Иран (ВИДЕО)

28 юли 2026, 0:52 часа 615 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Не можеш да ги подкупиш, трябва да ги биеш": Тръмп разкри как вървят преговорите с Иран (ВИДЕО)

„Не можеш да ги подкупиш, трябва да ги биеш. И ние ги бием до смърт“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред свои поддръжници по повод войната с Иран.

„Цените на горивата паднаха за известно време. После иранците не се държаха добре и трябваше да се върна към силата. Сега пак се държат добре“, обясни още той.

Тръмп разкри, че към момента преговорите вървят добре. „Водят се приятелски преговори. Иран казва: „Моля ви, моля ви, без блокада.““, каза още американският президент.

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Той се обърна към поддръжниците си като им обясни как да защитават войната срещу Иран. „Когато някой дойде и ви попита: „Защо правим това?“, просто кажете: „Защото не можем да позволим на Иран да има ядрено оръжие.“ Толкова е просто. Това е всичко, което трябва да кажеш. Няма нищо друго, което трябва да кажеш“, каза той.

Същевременно стана ясно, че израелският премиер Бенямин Нетаняху тайно е заминал за Вашингтон от военновъздушната база Неватим вместо от летище Бен Гурион. Промяната е била заради повишени мерки за сигурност и съобщени страхове от иранска контраатака. Този необичайно дискретен пътуване, без журналисти на борда, се случва на фона на напрежението в Близкия изток след заплахите от Иран.

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Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху САЩ цена на петрола война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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