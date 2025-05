Сбогуване с Трент и рекорд на Салах: Ливърпул вдигна 20-ата пред погледа на Клоп

Английският гранд Ливърпул окончателно завърши шампионския си сезон във Висшата лига. Мърсисайдци не успяха да победят Кристъл Палас след равенство 1:1 на "Анфийлд" в среща от 38-ия кръг. Мохамед Салах се разписа за "червените", изравнявайки рекорда за най-много голови участия за един сезон в Премиър лийг. Двубоят бе символично сбогуване с Трент Александър-Арнолд, а след последния съдийски сигнал бе ред за вдигане на 20-ата титла на Англия - и то пред погледа на бившия мениджър Юрген Клоп.

Шоуто на "Анфийлд" не започна позитивно за домакините, които изостанаха в резултата след само 9 минути игра. Грешка в половината на "червените" доведе до бърза атака за Палас, при която Тайрик Мичъл изведе Исмаила Сар, а той се разписа във вратата на Алисон. След половин час игра попадение вкара и Жан-Филип Матета, но голът бе отменен заради засада.

Първата голова ситуация за Ливърпул се откри в 37-ата минута, когато Луис Диас стреля, но Дийн Хендерсън спаси. "Червените" опитаха над 15 центрирания през първото полувреме, но без особен резултат. Вялата игра на Ливърпул обаче не попречи на феновете да празнуват и да скандират в очакване на вдигането на шампионската титла.

На почивката Арне Слот извърши смяна, включвайки в игра напускащия "скаузър" Трент Александър-Арнолд. Крайният бранител, който бе освиркван при домакинството на Арсенал, сега бе посрещнат с песни за Стивън Джерард. Препратката е към лоялността на Стиви Джи, който остана верен на "червените" през цялата си кариера.

В 62-ата минута Слот извърши още две смени, включвайки Диого Жота и Дарвин Нунес. Малко по-късно Ливърпул остана с човек по-малко след директен червен картон на Райън Гравенберх. В 85-ата минута Мохамед Салах все пак успя да изравни резултата, отбелязвайки 29-ия си гол във Висшата лига, за да изравни рекорда на Алън Шиърър и Анди Коул от 47 голови участия в рамките на един сезон.

До края Ливърпул, макар и в намален състав, потърси и пълен обрат, но не стигна до попадение. Така мачът завърши при резултат 1:1, а домакините се настроиха за вдигането на титлата. През следващия сезон Александър-Арнолд ще играе за тима на Реал Мадрид, а Гравенберх ще изтърпи мач наказание в откриващия кръг.

