Турция пусна задържания израелски футболист, но разпали дипломатически скандал

Още: Арестуваха израелски футболист заради послание за войната в Ивицата Газа

На 14 януари играчът на „Анталияспор“ отпразнува гол срещу „Трабзонспор“ в мач от турската Суперлига чрез послание „100 дни. 07/10“ върху китката си – препратка към продължаващата вече над 100 дни война, подпалена след бруталната атака на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. След това той бе задържан заради публично подбуждане към омраза. Турция подкрепя палестинците и твърди, че Израел извършва „геноцид“ в Газа.

Turkish prosecutors launched an investigation against Israeli soccer player Sagiv Yehezkel on charges of “inciting people to hatred and hostility.”



His crime, making a heart sign with his hands to the camera, and showing the words “100 days. 7.10” along with a Star of David… pic.twitter.com/KTy4oeLjfE