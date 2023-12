Почина турският депутат, заплашил подкрепящите Израел с наказание от Аллах (ВИДЕО)

В речта си във вторник той заплаши подкрепящите израелската страна с наказание от Аллах. По-късно се свлече на земята.

По-късно стана ясно, че Битмез е ударил главата си в мраморното стъпало зад трибуната. Дълго време му беше прилаган сърдечен масаж. После той беше отведен в болница.

A Turkish MP had a heart attack while talking about Allah's punishment of those who support Israel



He was resuscitated at the Parliament building. He is now in hospital in serious condition. pic.twitter.com/OtxlyGMhTs