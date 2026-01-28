Как да помогнем на стайните растения да преживеят зимата

Вашето саксийно растение няма да се нуждае от толкова много вода през зимните месеци, тъй като темпът на растеж на повечето растения се забавя значително през този период. Преполиването може да доведе до гниене на корените, особено през зимата. Това обаче не означава, че трябва да ги игнорирате напълно!

Проверете почвата

Следете редовно влажността на растението си, като проверявате почвата. Ето няколко различни начина да видите дали растението ви се нуждае от поливане:

С пръста си натиснете надолу в почвата, за да видите дали е влажна.

Преценете теглото на растението и саксията. Ако е по-леко от нормалното, вероятно е готово за пиене. Ако все още е тежко от предишното поливане, вероятно можете да изчакате.

Използвайте влагомер.

Поливайте само когато е необходимо

Познайте предпочитанията на вашето конкретно растение. Ако не сте сигурни колко често растението ви предпочита да се полива, разгледайте нашите подробни ръководства за грижа за растенията, за да научите повече за нуждите му от поливане.

Как да поливаме

Не забравяйте да поливате обилно – корените на тропическите растения обикновено обичат обилно (но рядко) поливане. Както винаги, не забравяйте да отстраните излишната вода от саксията на растението, след като приключите с поливането.

Търсите още насоки? Ето нашето кратко ръководство за поливане на стайни растения и как да поливате правилно стайни растения .

Влажността е ключова

Вашите растения ще оценят повишената влажност през зимните месеци. Много домове са много сухи през зимата поради отоплителни уреди и камини, а много стайни растения са чувствителни към сухия въздух. Групирането на стайни растения е лесен начин за създаване на повече влажност, защото създава микроклимат, като улавя влажния въздух, създаден, когато растенията естествено дишат или отделят водни пари от листата си.

Можете също така да поставите овлажнител близо до растенията си, да ги поставите близо до тава с вода или дори върху камъни в тава, пълна с вода (известна още като тава с камъчета). Ако искате по-задълбочен поглед върху влажността, ето как да увеличите влажността на вашите стайни растения .

Пръскането с пулверизатор също може да помогне, но ефектите са краткотрайни и трябва да сте последователни и да пръскате често.

Помислете за добавяне на лампа за отглеждане

По-късите дни и по-ниските нива на светлина през зимата могат да бъдат предизвикателство за вашите растения, особено ако са свикнали със светли, слънчеви пространства. Добавянето на лампа за отглеждане е отличен начин да допълните естествената светлина и да помогнете на растенията си да процъфтяват през по-тъмните месеци. Лампите за отглеждане имитират слънчевия спектър, насърчавайки здравословната фотосинтеза и растеж, дори когато естествената слънчева светлина е оскъдна. Те са идеални за растения в тъмни ъгли или стаи с минимални прозорци, като гарантират, че вашите зелени спътници ще останат жизнени и здрави през целия сезон.

Поддържайте постоянна температура

Бъдете внимателни къде се намират вашите растения във вашето пространство. Може да се наложи да ги преместите далеч от места с течение или замръзнали стъкла на прозорците, за да ги предпазите от ниските температури навън. Също толкова важно е да сте наясно с източниците на топлина, като отоплителни канали, радиатори и камини.

Средните дневни температури за вашите растения трябва да варират от 18 до 24°C, а през нощта - не по-ниски от 13°C.

Регулиране на торенето

В зависимост от местоположението и климата ви , може да не се наложи да торите през зимата. Мястото, където живеете, може да повлияе на темповете на растеж на растенията ви, така че ако живеете в по-студена среда с по-кратки периоди на дневна светлина през зимата, растенията ви може да не растат активно през цялата зима.

През това време, торенето на растенията може да причини повече вреда, отколкото полза, защото растенията няма да използват напълно хранителните вещества и това може да наруши естествения цикъл на растеж на растението. Ако обаче растенията ви растат активно през зимата, е добре да ги наторите както обикновено.

Редовно почиствайте праха

Не забравяйте да поддържате растението си чисто и без прах. Насекомите обичат да се крият в прах по листата, което затруднява намирането им. Вашето растение може да е по-уязвимо през зимата, ако е в състояние на покой, което го прави неспособно да се справи с щетите от вредителите.

Също така, тъй като влажността е много по-ниска, вашето растение може да се превърне в идеално място за размножаване на паякообразни акари и други насекоми, които обичат да се крият в мръсотията по листата на растенията. Избърсвайте редовно листата на растенията си с микрофибърни ръкавици за прах и не забравяйте да отстранявате всички мъртви или пожълтели листа с чисти, остри ножици.