Как да разберете от колко английска сол се нуждае вашата градина

Излишъкът от английска сол може да повлияе на растежа на растенията. „Твърде много сол в почвата може да създаде солена среда, която градинските растения не харесват“, казва Никълс. Ето някои начини, по които твърде много английска сол може да причини проблеми на вашите растения:

Въздействащи жътви

Почвата с високо съдържание на сол може да намали реколтата, ако отглеждате зеленчуци и плодове. „Високите нива на сол в почвите водят до засоляване и влияят негативно върху вашите култури и добиви“, казва Никълс.

Растенията не могат да поемат вода

Солта може също да ограничи начина, по който растението пие вода и как получава достъп до влага в почвата. „Солта може да започне да се натрупва около кореновата зона на всяко растение, блокирайки способността на растението да поема вода от околната почва“, казва Никълс

Ограничете калция

Дисбалансът на хранителните вещества в почвата може да създаде разстройство и да повлияе на наличността или достъпността на други минерали. Твърде много магнезий в почвата може да намали способността на растението да усвоява други хранителни вещества. „Ако нивата на магнезий в почвата вече са достатъчни, твърде много магнезий инхибира усвояването на калций“, казва Никълс. Растенията дават признаци, когато има твърде много сол в почвата. Някои симптоми, които могат да се появят, са потъмняване на растителността и забавен растеж, казва тя.

Първо направете тест на почвата

Преди да предположите от какво се нуждае почвата и да добавите специфични хранителни вещества, направете почвен тест. „Това ще покаже точно на градинаря какви са нивата му на магнезий и ще ви даде препоръки, ако е необходимо коригиране“, казва Никълс. Тя препоръчва да направите почвен тест от акредитирана почвена или селскостопанска лаборатория във вашия щат. Друг вариант е почвено тестване чрез университетските служби за разширение, които често начисляват достъпна такса.

Предлагат се комплекти за почвени тестове, но не са най-добрият вариант за добро разбиране на случващото се в почвата. „Комплектите за почвени тестове в домашни условия могат да доведат до неточни или противоречиви резултати“, казва тя. Може да не спестите много пари, тъй като някои комплекти за почвени тестове могат да бъдат на подобна цена като почвен тест от лабораторията за разширение на знанията.