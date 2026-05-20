Само така е правилно да поливате висящите кошници с цветя

Висящите кошници издигат градините до нивото на очите, правейки ги да изглеждат по-пълноценни и завършени. На верандата те създават незабавно усещане за добре дошли, докато растенията, висящи пред прозорците, създават връзка между вътрешния и външния свят. Използвайте ги, за да украсите стени или клоните на дърветата. Най -добрите растения за висящи кошници се възползват от по-високото си местоположение, с влачещи се стъбла, които се спускат каскадно по краищата на контейнера. Те също така издържат на предизвикателните условия на живот в контейнера.

Контейнерните растения се нуждаят от постоянна влага. Поставете висящите кошници близо до водоизточник и помислете за прикрепване на лейка към маркуча, за да разширите обхвата си. Капковото напояване също е подходящо за контейнери. Висящите кошници вероятно ще се нуждаят от поливане всеки ден в летните горещини. Опитайте да комбинирате няколко разновидности с подобни нужди и експериментирайте, за да намерите най-добрата комбинация за вашата веранда или вътрешен двор.

Най-постоянният начин да се уверите, че почвата е напълно влажна, е да спуснете висящата кошница на земята и да я потопите в кофа с вода. Това ще стане по-трудно, тъй като растенията растат и се спускат под дъното на кошницата.

Системата от макари е безценна за повдигане и спускане на кошници, ако имате няколко места за поливане.

Когато поливате ръчно отделни кошници, използвайте слаба, лека струя вода от маркуч или лейка. Бавната струя ще се абсорбира по-равномерно от бързото изливане на вода. Бавното поливане също така предотвратява увреждане на растенията и предпазва почвата от отмиване.

Винаги поливайте обилно , без бързо пръскане. Средно, една установена висяща кошница с диаметър 30 ​​или 35 см ще се нуждае от 45 литра вода всеки път, когато я поливате.

След поливане изчакайте няколко минути и използвайте пръста си или клечка за хранене, за да проверите почвата. Тя трябва да е влажна поне 7,5 см дълбочина. Ако не е, значи поливате твърде бързо или не добавяте достатъчно вода.

Най-добре е да поливате рано сутрин, преди 9 часа. Растенията ще имат време да абсорбират достатъчно влага, за да останат хидратирани през най-горещата част на деня. Ако висящите кошници са на пряко слънце през по-голямата част от деня, може да се нуждаят от второ поливане. Опитайте се да го завършите преди 18:00 часа, за да имат растенията време да се отцедят добре през нощта.

Опитайте се да поливате почвата, а не листата и цветовете на растението. Мократа зеленина може да доведе до петна по листата и болести.

Ако ще отсъствате няколко дни и нямате любезен съсед, който да полива растенията, свалете кошниците и ги поставете на място с пъстра сянка. Поливайте обилно и те би трябвало да са добре, докато се върнете.