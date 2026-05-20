Градинарите поливат ягодите с ТОВА за по-голяма реколта

Ягодите могат да бъдат големи и наистина сладки – но само ако получат точно това, от което се нуждаят през май. Това е критичен момент, когато растенията преминават от развитие на листата към цъфтеж и завързване на плодове. Ако в този момент липсват ключови хранителни вещества, резултатът ще бъде прост: много зеленина, малко вкус. Затова е важно да се определи времето за торене - това ще измести режима на ягодата към производство на сладки и едри плодове.

От какво най-много се нуждаят ягодите през май?

През май метаболизмът на ягодата се променя – растението спира да инвестира в листа и започва да инвестира в плодове. Тук влизат в действие два ключови елемента, важни за развитието на растението: калий и фосфор.

Фосфорът е отговорен за развитието на корените и клетъчната енергия. Това означава, че растението може да поддържа цветовете и да завързва плодовете, вместо да ги окапва. Той също така влияе върху твърдостта на плодовете и правилното им развитие.

Ефектът на калия е още по-лесен за наблюдение, тъй като той пряко влияе върху външния вид и вкуса на плода. Той регулира водния баланс и участва в образуването на захари. Калият определя характеристиките на ягодите, като вкус, цвят и твърдост. Колкото по-добро е снабдяването с калий, толкова по-големи и по-сочни ще бъдат плодовете.

Май е специален период в развитието на ягодите – тогава търсенето на калий и фосфор се увеличава, тъй като започва интензивен растеж на плодовете. Ако почвата е бедна, растението няма начин да произвежда захари и дори най-красивите храсти ще дадат посредствени добиви.

Това не е добавка, а основа за грижа за ягодите през май. Всяко друго торене става ефективно само когато тези два елемента са налични. Има три разумни начина за осигуряване на калий и фосфор на ягодите: минерални торове (най-бърз ефект), дървесна пепел (естествен източник на калий) или компост и оборски тор (по-бавно, но по-стабилно).

Тор с йод и мая за големи, сладки ягоди - рецепта и приложение

Дори ако осигурявате основно торене, струва си да обмислите смеси, които ще помогнат на ягодите да използват по-добре това, което вече е в почвата.

Прост, домашен метод, комбиниращ мая и йод, се появява в градинарските източници. Механизмът е следният: маята подпомага активността на микроорганизмите в почвата и развитието на корените, докато йодът има защитен ефект и подпомага здравето на растенията.

Рецепта за сместа:

Разтворете маята в топла вода (оптималното количество е около 10 грама суха мая) и оставете да се активира за предпочитане за няколко часа (не забравяйте да добавите две супени лъжици захар, за да стимулирате активността);

Добавете малко количество йод (10-15 капки) към водата, която вече съдържа концентрата от мая;

Разредете разтвора в 10 литра вода, за предпочитане в следния ред: добавете концентрата от мая към водата, след това добавете йода и разбъркайте добре. Този разтвор се прилага директно върху почвата, под храста. Това му позволява да действа там, където растението абсорбира хранителни вещества. Чаша от сместа под всеки храст е достатъчна, но е важно да се погрижите за почвата преди прилагането ѝ – тя не трябва да е суха.

Защо си струва да използвате тази смес? Маята стимулира биологичния живот на почвата, което подобрява усвояването на хранителни вещества. А по-добрите корени означават по-добро усвояване на калий и фосфор, точно това, което е от решаващо значение през май. Йодът, от друга страна, предпазва от гниене и намалява риска от болести и нападение от вредители.

Самата „смес“ не замества основното торене, но може да засили ефекта му. Ягодите се нуждаят от калий и фосфор през май, тъй като те са отговорни за вкуса, размера и качеството на плодовете. Домашно приготвени торове, като например сместа от мая и йод, обаче могат да действат като добавка. Това е малко като диетата – добавката няма да замести храната, но може да им помогне да я използват по-добре.

