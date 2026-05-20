Как да пресадите чемшир

Когато засаждате и пресаждате чемшири, изберете съд с много дренажни отвори, за да не останат корените мокри, тъй като това причинява кореново гниене и други заболявания. Добавете чакъл или друг материал, за да подпомогнете дренажа. Изберете съдове, достатъчно големи, за да поддържат кореновата система в продължение на няколко години, така че да не безпокоите растенията постоянно. Разумна оценка е да изберете съд, който е поне от 15 до 30 сантиметра по-широк от кореновата топка на растението.

Спасете чемшира без химия: 3-те най-добри домашни средства срещу вредители

Когато пресаждате чемширови растения, разхлабете кореновата бала, като леко стиснете контейнера и го повдигнете, без да го повредите. Използвайте ръцете си, за да разделите корените, ако е необходимо. Засадете чемширите с кореновата бала около един инч под горната част на контейнера и го напълнете с почва. Внимателно уплътнете почвата около кореновата бала и поддържайте почвата влажна. Добавете органичен мулч към почвата, за да регулирате влагата и дренажа.

Презимуване

Зрелите чемшири не изискват много зимни грижи, но новите издънки са податливи на повреди. Защитете растенията от зимни изгаряния, като ги увиете в зебло след първата слана. Дръжте зеблото хлабаво, за да може въздухът да циркулира.

Преди първите слани отстранете повредените, болните или слабите клони със стерилна ножица за резитба. Добавете слой органичен мулч, за да помогнете на растенията да задържат влагата през зимата, но не покривайте основата на растението.

Често срещани вредители и болести по растенията

Въпреки че е важно да сте наясно с мана, не позволявайте тя да ви плаши. Внимавайте за черни или тъмнокафяви ивици по стъблата или бърза загуба на листа. Обикновените чемшири ( Buxus sempervirens ) са по-податливи, подобно на английския чемшир. Предлагат се и по-устойчиви видове. Някои други болести, които засягат чемширите, включват листни петна и кореново гниене, но добре дренираната почва би трябвало да предотврати образуването на тези болести.

Някои вредители, които засягат чемширите, включват нематоди, листни миньорки и паяжинни акари. Контролирайте вредителите с инсектициди и им осигурете подходящи грижи.

Често срещани проблеми с чемширите

Чемширите са сравнително издръжливи растения, които се поддържат лесно. Въпреки това, при отглеждането и грижите за чемшири възникват някои често срещани проблеми, така че ето какво трябва да знаете:

Листата на растенията падат

Чемширите са податливи на увяхване на чемшира, което е резултат от стресови фактори и болести по растенията. Увяхването на чемшира, започвайки с обезцветяване на листата, в крайна сметка ще доведе до измиране на растението. Този проблем започва с един-единствен клон и се разпространява в рамките на дни или седмици. Някои стресови фактори включват ново излагане на слънчева светлина, силна суша или липса на почвени хранителни вещества. Старостта и вредителите също могат да причинят увяхване на чемшира.