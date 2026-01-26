Кога е най-добре да засадите разсад пипер през 2026?

Пиперът е топлолюбива култура с дълъг вегетационен период. А здравето на растенията, тяхната сила, добив и устойчивост на болести зависят от това кога посеете семената за разсад. Ако посеете твърде рано, разсадът ще се разтегне и ще бъде слаб. Ако посеете твърде късно, растенията няма да имат време да образуват добра коренова система и да свикнат с естествените условия преди засаждането им в открита земя.

Кога да се засади разсад пипер през 2026 г.: благоприятни и неблагоприятни дни

През 2026 г. опитни градинари и тези, които се ръководят от природни цикли, препоръчват не само да се вземат предвид климатичните условия, но и лунният календар, който дава допълнителна подсказка кога разсадът се развива по-добре, расте активно и образува силни корени и стъбла.

Най-добрите дни за сеитба на разсад пипер през януари 2026 г. са 27 януари, 29–31 януари. Тези периоди се считат за благоприятни според лунния календар, луната е във фаза на растеж, което активира развитието на надземната част на растенията. Засяването в тези дни ще помогне на разсада да се събуди по-бързо и да образува силни листа.

Февруари е ключов месец за разсада на чушки, тъй като светлата част на денонощието вече е по-дълга и растенията се развиват по-добре дори без допълнително затопляне.

Според лунния календар 1 февруари е благоприятен период за засаждане на разсад. 19–25 февруари е дълъг период на благоприятна лунна фаза. 27–28 февруари е последната част от благоприятната фаза преди пролетта за засаждане на разсад пипер.

Какво друго е важно да се има предвид преди сеитбата на пипер?

Температура на почвата и светлина: Чушките се нуждаят от топъл (но не горещ) субстрат с температура до 28 градуса по Целзий за най-добро покълване. След появата на първите кълнове е важно да се осигури ярка светлина в продължение на 14-16 часа на ден, за да не се разтягат разсадите, а да са силни.

Време за подготовка: Чушките обикновено се засяват 8-10 седмици преди последните слани във вашия район. Това гарантира, че разсадът ще е готов за разсаждане в земята в края на пролетта или началото на лятото.

Третиране на семената: накисването в топла вода или стимуланти на растежа преди сеитба ускорява покълването и прави разсада по-равномерен.

