Как да ускорите узряването на пипера в края на сезона?

Сочните червени чушки са мечтата на всеки градинар, но понякога плодовете упорито остават зелени дори в края на сезона. Причините може да са няколко и повечето от тях са лесни за отстраняване, ако предприемете действия навреме.

Един от основните проблеми е липсата на топлина и светлина. Пиперът е топлолюбива култура и ако температурата падне под +15°C, процесът на зреене се забавя. В този случай можете да опитате ускоряване на зреенето на закрито.

Ускоряване на узряването на пипера

Недостигът на калий също забавя зачервяването на плодовете. Този елемент е отговорен за натрупването на захари и яркостта на цвета, така че торенето с калиеви торове (например пепел) може да ускори процеса.

Понякога чушките не се зачервяват поради излишък на азот в почвата. Азотът стимулира растежа на зелената маса, но забавя узряването на плодовете. През втората половина на лятото е по-добре да се премине към фосфорно-калиеви торове.

Твърде близкото засаждане е друга често срещана причина. Ако храстите са твърде близо един до друг, те се засенчват взаимно и плодовете не получават достатъчно слънчева светлина, за да узреят напълно.

Някои сортове чушки, особено хибридите, стават червени по-бързо от други. Ако искате да получите реколта по-рано, трябва да изберете ранни сортове, като например „Калифорнийско чудо“ или „Богатир“.

Зачервяването на плодовете може да се стимулира чрез намаляване на поливането по време на периода на зреене. Умереният стрес принуждава растението да насочи енергията си към плодовете, а не към растежа на нови издънки.

Ако чушките се отглеждат в оранжерия, е важно да се осигури добра вентилация. Високата влажност и застоялият въздух забавят процеса на зреене и могат да провокират болести.

Интересното е, че плодовете, събрани в етап на техническа зрялост (зелени), често узряват по-бързо от тези, оставени на храста. Те могат да бъдат поставени на топло място до ябълки или домати, които отделят етилен.

Ако всички условия са изпълнени, но чушката все още не се зачервява, това може да се дължи на липса на микроелементи. Пръскането със слаб разтвор на борна киселина или магнезиев сулфат може да помогне.

Основното е да не бързате да берете плодовете, освен ако няма спешна нужда. Колкото по-дълго пиперът остане на храста, толкова по-богат ще бъде вкусът и цветът му. Чушките, узрели на храста, имат по-богат и наситен вкус от тези, които са оставени да узреят на закрито след откъсването им от храста.

