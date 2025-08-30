Каква е основната причина за къдрене при листата на пипера?

Опитните градинари засаждат пипер толкова често, колкото и домати. В крайна сметка тези зеленчуци са не само вкусни, но и здравословни. Ако обаче говорим за условията на отглеждане, чушките са много чувствителни към тях. Една грешна стъпка - и храстите може да се накъдрят.

Къдравост на чушките: какво да правите и какви са симптомите?

По храстите се образуват малки листа, подобни на папрат или нишки. Къдравостта на листата може да се прояви в няколко форми:

джудже - растежът спира и листата се разклоняват силно

кафява - засегнатите тъкани покафеняват и изсъхват

жълта - растенията пожълтяват, а леторастите и листата се деформират

Защо разсадът на чушките накъдря листата си?

Най-често това става в следните случаи.

Вредители

Например, когато се появи паяжинообразен акар. Затова е необходимо внимателно да се прегледат чушките. Те не трябва да са увехнали. В тези случаи е по-добре да се използват съвременни препарати.

Топлина

Особено когато въздухът е много сух. При такова време листата на чушката се извиват, намалявайки площта на листната плоча. Затова сутрин и вечер е необходимо да пръскате пипера с вода.

Липса на светлина

Това често се случва, когато горните листа на чушките се огъват по дължина на жилката, стават асиметрични. Това се дължи на липса на светлина. Следователно, ако няма светлина, е необходимо да се използва изкуствено осветление.

Бедна почва

Почвата за пипера трябва да се подхрани и подготви предварително. Ако това не се направи, е необходимо да се извърши допълнително подхранване (с помощта на комплексни торове).

Листни въшки

Листните въшки най-често засягат младите издънки на чушката. Те изсмукват всички сокове и се местят на нови листа.

Ако в градината има много листни въшки, те изсмукват всички полезни свойства от чушките, листата на пипера се накъдрят и в крайна сметка падат.

Затова е необходимо редовно да се проверяват храстите на чушката за вредители, да се събират листни въшки на ръка, като се измива старателно всеки лист с вода.

След това пиперът се третира със следните настойки:

лучени люспи

невен

чесън

пепел

катранен сапун

Превенция

Ако имате време, проверявайте чушките всеки ден за къдравост.

Разсадът на чушката може да се къдри както отдолу нагоре, така и отгоре надолу. В първия случай растението сигнализира, че е сухо. В този случай почвата изглежда сякаш е сгъстена, контейнерът за засаждане с растението е доста лек. Можете да помогнете с незабавно поливане.

Неблагоприятни фактори

Къдравостта на листата отгоре надолу показва, че органичната материя, която се е натрупала в корените и се издига през централната съдова система, остава в растението и не се изразходва. Тежестта на тази органична материя кара листата да се къдрят надолу. Този проблем може да е свързан с преполиване и температурни промени. Оптималните температурни условия за развитие на пипер са: +20…+22 градуса през деня и +18…+20 градуса през нощта.

Характеристики на сорта

Изобщо не е необходимо при едни и същи условия на поддръжка всички растения да сигнализират за наличието на проблем. В зависимост от характеристиките на даден сорт или хибрид може да се наблюдава различна сортова отзивчивост. Въз основа на тези наблюдения можете да решите кои сортове има смисъл да отглеждате през следващите сезони и кои не са подходящи за вас.

Какво представляват тези мехурчета и подутини?

Върху разсада на пипер, на гърба на листата, понякога можете да откриете мехурчета или подутини.

В това няма нищо страшно или опасно. Можете да помогнете на растенията, като нормализирате поливането или използвате антистресови препарати. Не се тревожете, ако листата с признаци на подуване се извиват и падат. Това е естествен процес, на тяхно място ще пораснат здрави.

