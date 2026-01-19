5 сорта пипер, които дават месести и сочни плодове

Знаете ли кои сортове пипер дават едри, месести плодове, узряват бързо и дават надежден добив дори при неблагоприятни метеорологични условия? Те са истинска находка за градинарите, които искат богата реколта. Тези сортове позволяват бързо да съберете големи, ароматни и сочни чушки. Освен че узряват бързо, е важно чушките да са плътни, сладки и устойчиви на болести и температурни колебания.

Кои са най-добрите сортове чушки: плододават обилно и дават гигантски плодове?

„Атлант“. Този сорт е известен с огромните си плодове, достигащи 18-20 см дължина. Стените на чушката са много дебели, сочни и сладки, което я прави идеална за салати, пълнене и замразяване. Сортът „Атлант“ понася добре хладното време и дава надеждни плодове дори при условия на слабо слънце. Узрява бързо и дава обилна реколта в рамките на 90 дни след засаждането.

„Слонско ухо“ е един от най-месестите сортове чушки. Плодовете са с кубовидна форма, наситено оцветени и имат стени с дебелина до 10 мм. Този сорт се характеризира с високи добиви и добра транспортабилност. Дори след прибиране на реколтата, чушките запазват свежестта и привлекателния си външен вид за дълго време.

„Калифорнийско ранно чудо“. Един от най-популярните сортове сред градинарите, благодарение на постоянния си добив и отличния вкус. Плодовете са едри и тежки, с месеста, сладка пулпа. Тази чушка расте добре както в оранжерии, така и на открито. Понася краткотрайни студове и бързо се адаптира към различни условия.

„Японски златен гигант“. Сорт с ярко жълти, сочни плодове, които веднага привличат погледа в градината. Месото е много нежно, ароматно и сладко. „Златен гигант“ е ценен не само заради размера си, но и заради високото си съдържание на витамини. Идеален е за прясна консумация и диетични ястия.

„Динамика F1“. Ранен хибрид с месести плодове. Чушката е много плътна, месеста и сочна, с фин сладък вкус. Този хибрид е устойчив на болести и дава отлични плодове дори при нестабилно време. Реколтата е равномерна и обилна.

