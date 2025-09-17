Димитровград се превръща в столица на музиката в България

Димитровград отново става столица на музиката в България, когато от 25 септември до 30 октомври ще се проведе XXXV издание на Есенните музикални дни "Жул Леви" 2025. Началото ще постави концерт "пЕсенна палитра" на Забавно-духов оркестър - Димитровград със солисти Вивиан Желева, Доби Дулева и Анелия Кроснева. Концертът ще бъде на 25 септември от 19 часа в културен дом "Химик", а в програмата му ще звучат любими песни от Стиви Уондър, Ейми Уайнхаус, Арета Франклин, Майкъл Джаксън, Паша Христова и други. Входът е с покани, които могат да се вземат предварително от Културен дом "Химик".

На 9 октомври следват две събития, които ще очароват със своето разнообразие от жанрове публиката.От 16.30ч. на пл."Поезия" ще се проведе първият ЕСЕНЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ, който ще представи фолклорното богатство на региона с изпълнения на народни ансамбли и продукти на местни занаячии, а вечерта любителите на френските шансони ще се насладят на изпълненията на квартета GINGER GROOVE в концерта "Музика под небето на Париж" от 19 часа във фоайето на театъра.

На 16 октомври, отново във фоайето на театъра публиката ще чуе плетеница от звуци, глас и ритъм от целия свят, преплетени в едно в Етно концерта "ВЕТРОВЕ" със специалното участие на Юлия Гатдерова. Балканите, Близкия и Далечен изток и Африка, обединени от общите корени в основата на световната музика ще радва

На 20 октомври от 18.00 часа в изложбена зала "Асен Крайшников" ще бъде открита документална изложба с плакати "20 години с американската музика", която представя американски групи и музиканти, концертирали в България. Изложбата се осъществява с подкрепата на посолството на САЩ. За музикалният фон на събитието ще се погрижат музикантите от Акустично джаз трио-Димитровград.

На 28 октомври още едно бижу в програмата на Есенните музикални дни ще отбележи подобаващо една значима годишнина в музикалната история на Димитровград. Симфоничният концерт "70 години по-късно" ще пресъздаде програмата от първи концерт на Симфоничния оркестър при ГНС на ДТ - Димитровград. Концертът ще бъде в изпълнение на Оркестъра на Държавна опера - Пловдив с участието на музиканти от Забавно духов оркестър - Димитровград под диригентството маестро Ангел Филипов. Програмата в събитието ще повтори изцяло произведенията звучали преди седемдесет години под диригентството на създадетя и първи ръководител на оркестъра Димитър Филипов. 70 години по-късно неговият син Ангел Филипов ще дирижира същата програма на същото място.

Събитието ще бъде предшествано от представянето на документална изложба, посветена на създателя и първи диригент на духовия и симфоничния оркестър Димитър Филипов и неговия принос в развитието на културния живот в Димитровград. Документалната изложба "Димитър Филипов - разностраният талант" ще бъде открита във фоайето на театъра в 18.15 часа.

В края на октомври ще се проведе и седемнадесетото издание на Младежки JAZZ фестивал за любителите на джазовата музика.

ЕСЕННИ МУЗИКАЛНИ ДНИ „ЖУЛ ЛЕВИ“ – ДИМИТРОВГРАД

25 СЕПТЕМВРИ – 28 ОКТОМВРИ 2025

25 СЕПТЕМВРИ

19.00 ЧАСА - Културен дом "ХИМИК"

Концерт "ПЕСЕННА ПАЛИТРА"

на ЗАБАВНО-ДУХОВ ОРКЕСТЪР- ДИМИТРОВГРАД

(вход с покани, които могат да се вземат от КД "Химик")

09 ОКТОМВРИ

16.30 часа - пл."Поезия"

ЕСЕНЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

19.00 ЧАСА – фоайе на ОДТ "АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ"

Концерт "МУЗИКА ПОД НЕБЕТО НА ПАРИЖ"

квинтет GINGER GROOVE

16 ОКТОМВРИ

19.00 ЧАСА – фоайе на ОДТ "АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ"

Етно концерт "ВЕТРОВЕ" със специалното участие на ЮЛИЯ ГАТДЕРОВА

20 ОКТОМВРИ

18.00 ЧАСА – изложбена зала "Асен Крайшников"

Документална изложба "20 години с американската музика"

с участието на Акустично джаз трио - Димитровград

28 ОКТОМВРИ

18.15 ЧАСА – фоайе на ОДТ "АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ"

Документална изложба "Димитър Филипов - разностранният талант" -

посветена на създателя и първи диригент на духовия и симфоничния оркестър в Димитровград и приноса му в културнато развитие на града

19.00 ЧАСА – ОДТ "АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ"

Симфоничен концерт "70 години по-късно"

Оркестър на Държавна опера - Пловдив с участието на музиканти от Забавно-духов оркестър - Димитровград

под диригентството на маестро Ангел Филипов

(вход с билети, които ще се продават на касата на ОДТ "Апостол Карамитев" и онлайн)

27 – 30 ОКТОМВРИ

XVII МЛАДЕЖКИ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ