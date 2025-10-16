Откриха непокътнат гроб със златни накити от началото на II век край Тополовград (СНИМКИ)

Край тополовградското село Капитан Петко войвода археолози, под ръководството на Даниела Агре и Деян Дичев, разкриха непокътнат гроб на млада жена от началото на II век, съобщиха от Община Тополовград. Специалистите са установили, че погребението е извършено по ритуала кремация на място, като тялото е било положено върху специално дървено ложе, в зидана тухлена гробна камера, покрита с тухлен свод. Сред находките се открояват масивни златни обеци, полусферични златни апликации, открити в областта на главата, златна аграфа-брошка с релефно женско изображение. Тя е изключителна по своето изящество, без аналог у нас. Подобен накит е познат от погребението на Креперия Трифена в Рим, което говори за високия социален статус на погребаната.

Повече за откритието

Други открити артефакти са бронзова масичка тип трипод с крака във формата на митични сирени, изключително рядка находка за територията на Римската империя, тоалетно сандъче, както и стъклени и керамични съдове, хурка от кост и кожени обувки. В областта на главата е открита и бронзова монета на император Траян (98–117 г.), т.нар. „Харонов обол“, оставяна според вярванията, за да заплати душата на покойника на лодкаря Харон за преминаване в отвъдното.

Още: Откриха останки от един най-старите динозаври в света (ВИДЕО)

Припомняме, че още в края на месец август 2024 година в района на Капитан Петко войвода бе открито златно съкровище при разкопките на гроб на тракийски конник от войските на Римската империя. Накитите бяха реставрирани, а по финансиран от Министерството на културата проект в Историческия музей в Тополовград бе изградена зала - трезор, където те да бъдат експонирани.

В началото на август т. г. пак в същия район бе открит втори гроб на воин-аристократ заедно с дарове, част от въоръжението му и ездитния му кон от втората половина на II век.

Продължаващите археологически проучвания в землището на село Капитан Петко войвода разкриват богат некропол, който вероятно е свързан със значим династичен център, контролиращ стратегическия Сремски пролом – важен проход към сърцето на Тракия. Откритията заслужават широко научно внимание и обществени инвестиции, тъй като имат потенциал да поставят региона на картата на най-значимите археологически обекти в Югоизточна Европа, смятат от община Тополовград.

Новите находки също ще постъпят в новоизградената зала - трезор, където ще бъдат експонирани. Официалното откриване на изложбената зала ще бъде на първи ноември, каза за БТА директорът на Историческия музей в Тополовград Веселин Кълвачев.

Още: Първата цивилизация на света се издигнала на гърба на приливите и отливите в Месопотамия