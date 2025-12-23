Кабинетът подаде оставка:

23 декември 2025, 14:09 часа 214 прочитания 0 коментара
За празниците: Безплатно паркиране в синята зона на Хасково

В празничните дни около Коледа и Нова година и във връзка с присъединяването на България към еврозоната синята зона в Хасково ще бъде безплатна за водачите, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация, цитирани от БТА.

Паркирането в синята зона няма да се таксува през петте почивни дни по Коледа - от 24-ти до 28 декември включително, и от 31 декември до 4 януари 2026 г., когато са почивните дни за Нова година.

През почивните дни с празнично разписание ще работи и градският транспорт, допълниха от Общината.

С решение на Общинския съвет на Хасково отпреди седмица бяха извършени промени, според които престоят за час в синята зона от началото на следващата година ще струва едно евро, а за 30 минути - 0,5 евро.

Промени има и за пътуването в обществения транспорт, като от началото на 2026 година всички ученици и студентите в редовно обучение ще пътуват безплатно, а месечната абонаментна карта за пенсионери ще бъде едно евро.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
